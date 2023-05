Borna Kotromanić bosonoga hodala po užarenoj žeravici za pročišćenje tijela, uma i duha!

Ekskluzivno pred kamerama IN Magazina Borna Kotromanić bosonoga je hodala po vrućoj žeravici. Taj drevni ritual jedan je od najstarijih za pročišćenje tijela, uma i duha na Zemlji, a Borni je to četvrti put u posljednjih godinu dana. Koje su dobrobiti ovog rituala, kojima pokušava riješiti i traume iz djetinjstva, otkrila je Davoru Gariću za In magazin.

Uz zrake sunce i zvukove prirode, duhovni iscjelitelj, mistik i majstor rituala prirodnih elemenata Neven Carin vodi seminar životnog pročišćavanja elementom vatre, koji će, kada padne noć, završiti hodom po žeravici.



''Zapravo se radi o jednoj staroj energetskoj metodi iscjeljivanja tijela, duha i uma u istom trenutku. Na našim stopalima se nalaze akupunkturne točke, to cijeli svijet zna za akupunkturne točke, tj. neke točke prekidače na našem stopalu koje su povezane sa svim organima u našem tijelu i mi možemo stimuliranjem tih točaka doći do zdravlja'', objasnio je Neven Carin, duhovno energetski iscjelitelj.



''I kako dovesti čovjeka u stanje određenog transa ili promijenjenog stanja svijesti u kojem on autosugestijom može u sebe instalirati jedan novi softver i nakon toga zaista mi pratimo promjenu u njegovu stilu života, njegovoj kvaliteti života, njegovom zdravlju, ovisno već o nakani s kojom je došao na ovakav ritual'', dodala je Borna Kotromanić.



Za hod po žeravici priprema se i Borna Kotromanić. Dobro poznaje taj ritual. Ovo joj je četvrti u posljednjih godinu dana.



''Moje prvo iskustvo je bilo ekstremno pozitivno, posebno s toga što mi je kontakt s Nevenom kao šamanom u meni probudio uvjerenje, a rekla bih i da sam rezonirala s tim učenjem, kao nečim što je jednostavno, istinsko, što ne stvara ovisnost o šamanu, što ne traži posrednika između tebe i tvog blagostanja, univerzuma ili stvoritelja'', otkrila je Borna.



''Nema odmah hodanja po žeravici, nego mi prolazimo nekih desetak različitih pripremnih vježbi gdje ja njih pripremam i gdje ja analiziramo njihove životne probleme, gdje su oni slabi, gdje su jaki. Nakon te analize mi dolazimo do nekih zaključaka u kojem smjeru bi oni trebali dalje u svom životu. To im je želja hoda po žeravici. Netko hoda za pravu iskrenu ljubav, netko hoda za stopostotno zdravlje, netko hoda za povećanje prihoda i slično'', tvrdi Neven Carin.



Vrijeme je da se zapali vatra.



''Vatra u globalu djeluje na otvaranju puteva kod čovjeka. Vatra sagori nešto staro i otvori nam nešto novo. Vatra je svjetlost, to je najvažnije i vatra se nalazi u svim tradicijama svijeta'', govori Carin.



Kada je žeravica spremna i još važnije, kada su srca otvorena i čovjek spreman za promjenu, počinje hod po žeravici. Svatko hoda iz nekih osobnih želja i pobuda. Borna je odlučila suočiti se s traumom iz djetinjstva.



''Mislim da su me ovi rituali ohrabrili da osjetim intenzitet boli koju sam doživjela kao dijete i da kroz tu bol prođem. Jer mi je ogromna količina životne energije, 50 godina, odlazila u to da ja potisnem bol i da je nikad ne osjetim u tom njezinom punom intenzitetu jer sam mislila da ja to neću preživjeti'', objasnila je Borna.



Ne samo da je preživjela, nego je, kaže, otvorila nove vidike i spoznala istinsku sebe. Osjećaj je neopisiv.



''Moj živčani sustav je u top formi, to je jedan od nalaza pokazao, i moj krvožilni sustav je u top formi koji je jedan do osnovnih pokazatelja funkcioniranja našeg zdravlja'', dodala je Borna.



Na tom putu novih spoznaja i učenja važno je da čovjek kroz život korača otvorenog srca.



''Poanta nije biti poput nekoga, jer mi smo svi rođeni sa svojim specifičnim otiscima prstiju, duše i tjelesne konstitucije, poanta je da mi osobno postignemo svatko svoj potencijal. Rekla bih da se nikad u životu nisam više približila osjećaju one nepodnošljive lakoće postojanja'', zaključila je Borna.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.