Crvena jabuka najavila spektakl za Valentinovo, a Žera otkrio detalje bračne idile s 24 godine mlađom suprugom!

Valentinovo 2023. u Zagrebu bit će u znaku Crvene jabuke. Žera i ekipa svim će zaljubljenima pripremiti spektakl ispunjen ljubavnim pjesmama te proslaviti 38 godina karijere. Žera se za nas prisjetio svojih glazbenih početaka, rata i izbjeglištva, a otkrio nam je i kako funkcionira sa svojom 24 godina mlađom suprugom Barbarom. Detalje donosi Davor Garić.

''Tamo gdje ljubav počinje'' naziv je koncerta koji Žera i njegova Crvena jabuka jedva čekaju. Zagrebačka Arena 14. će veljače sljedeće godine, na Valentinovo, eksplodirati od ljubavi.



''Za dan ljubavi pjesme koje pjevaju o ljubavi, a ne po narudžbi da je netko napisao... Danas imaš kompozitora koji kažu: 'Ja mogu napisati pjesmu za Mišu ili za nekog...' Ne možeš, brate! Pjesma ide iz duše, iz srca! Mi to radimo već skoro 38 godina, tako da ćemo pokloniti ljudima baš ljubav, mada ja govorim da ljubav treba biti 12 mjeseci svaki dan, isto kao što i Vukovar treba biti cijelu godinu, a ne jedan dan kad se skupe'', govori Žera.



''Ima nešto od srca do srca'', ''Bježi kišo s prozora'', ''Zovu nas ulice''... Izbrojiti hitove iz gotovo 40 godina duge karijere nije lako.



''To je na papiru stvarno puno. Mi smo to stvarno krenuli dječački, u to doba, 80-ih, sve je bilo nekako... Nitko nije hodao po zemlji i nastajale su najbolje stvari, filmovi, predstave, pjesme, ne samo kod nas nego i u svijetu! Nama je bilo bitno da prva ploča izađe, a sve ovo poslije... To se valjda zvijezda poklope, nema recepta što je hit, sve ti je kako te nebo pogleda'', smatra Žera.



Glazbenu bajku s početka karijere prekinuo je rat. Žera je kao izbjeglica iz Sarajeva, kako kaže, samo u bermudama završio u Makarskoj.



''Rat je najgora stvar koja se može dogoditi i Hrvatska i Bosna su prošle pakao. Meni je drago da nitko od mojih ljudi iz rata nije poludio, da nije na tabletama, možda i nismo normalni, ali kažu da smo normalni. Mi smo pokušali u ratu širiti neku ljubavnu pjesmu, životnu, ljudima u ratu i poslije rata našu emociju dati drugim ljudima i to drugi prepoznaju'', priča Žera.

Danas živi u Zagrebu, no Sarajevo je njegov dom.



''Često sam u Sarajevu, pokušavam pomoći. Isto kao i u ratu, nije bilo koristi od nas, nismo mi nešto pucali, ali smo nosili vodu ljudima i kad te vide na ulici, bilo im je lakše. Uvijek kad ostane puno poznatih ljudi u belaju, što mi kažemo, lakše je i ljudima običnim preživjeti'', prisjeća se.

Žera, uz Crvenu jabuku, vodi i kafić u Zagrebu. Fotografijama na zidu odao je počast svojim kolegama.



''Od Gibonnija, Olivera, Dine Dvornika, Houre, Kemala, Zdravka Čolića, Dugmeta, dakle neki moj život - muzika, sport, gluma... Dražen Petrović, Mirza Delbašić'', priča Dražen.



O ljubavnom životu 58-godišnji Žera ne govori često, pa se mnogi pitaju kako funkcionira s 24 godine mlađom suprugom Barbarom.



''Pa dobro, srećom da rastemo godinama, pa funkcioniramo. Moje neko iskustvo, njena snaga mladalačka, tako da funkcionira. Ja se bavim Jabukom uglavnom, kako svira, bitno da su koncerti dobri, a ona je više oko ovoga jer ja sam čovjek kad je digitron bio čudo svijeta. Sad upaliti kompjuter ili nešto... Mislim, znam poslati mail, ne stidim se ja toga'', priča Žera.

Do valentinovskog koncerta u Zagrebu nastupat će diljem regije, no uzbuđenja ne nedostaje.



''Ako nisi uzbuđen i poslije 40 godina, onda nešto ne valja, nemoj se bavit' više. To ja stalno govorim, ako nema u tebi onog pozitivnog uzbuđenja, ne možeš nazvati tremom, ali mora biti svaki koncert koji radiš u životu, kao da je prvi i zadnji. Ako tako gineš cijelo vrijeme, onda postoje karijere duge 20, 30, 40, 50 godina... Moraš raditi svaki posao, od kuhanja do taksista, moraš biti profesionalac'', zaključio je Žera.

Valentinovo i Crvena jabuka, može li ljubav biti na boljem mjestu!

