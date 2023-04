Tri najveće domaće dance grupe udružile su snage i po prvi put kreću na zajedničku turneju!

Colonia, Karma i E.T. ekskluzivno za IN Magazin otkrivaju da će ponovno zapjevati svoje najveće hitove i to zajedno, što se nikad nije dogodilo. Je li istina da se u jeku popularnosti nisu baš voljeli, koje trenutke iz karijere najradije pamte, ali i koji su im bili najgora noćna mora, članovi grupa Colonia, Karma i E.T. ispričali su Davoru Gariću.

Colonia, E.T., Karma - odluka je pala. Tri najpopularnije domaće dance grupe udružile su snage i kreću na zajedničku turneju.

"Meni to odlično zvuči, ali mi nismo radili osam godina skoro. Rekao sam da moram nazvati Katarinu da vidim gdje smo i kaj smo. Čuli smo se i stvar je krenula u sekundi", objasnio je Boytronic iz grupe E.T.

"U biti je sve to bila šala. Rekli smo bilo bi lijepo da se jednog dana svi skupimo", ispričala je Tara iz Karme.

Šala se pretvorila u zbilju i najrasplesanija karavana dolazi u vaš grad.

"29.4. prvi koncert u Opatiji, dođite nam svi, sigurno će se isplatiti", pozvala je pjevačica Colonije, Ivana Lovrić.

"To je otprilike circa skoro tri sata hitova od A do Ž. Znači od 0 do 100 mi smo 100", nadovezao se Boris Đurđević.

Dok su palili i žarili domaćom scenom, mog su milili da su Colonia, E.T. i Karma rivali koji se ne vole.

"To je totalno krivo. Dapače, mi se podržavamo", kazala je Katarina Rautek iz E.T.-ja

"To rivalstvo su nam trpali ljudi, ali njega nikad nije bilo. Što je najbolje, ljudi nemaju pojma da se mi družimo i pomažemo si u nekim stvarima", dodao je Boytronic.

Sve su tri grupe promijenile nekoliko pjevačica, no svaka je dala svoj pečat. Uspomene im ne blijede, a u emisiji su se prisjetili nekih najupečatljivijih

U videu pogledajte što su još ispričali, a donosimo i njihove prve pozivnice za veliku zajedničku flashback turneju domaćih dance velikana.



