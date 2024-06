Bridgertonmanija se nastavila: Priča o životu londonske aristokracije zaludjela je svijet!

Serija Bridgerton svakoga dana ima sve više obožavatelja. Život londonske aristokracije u 19. stoljeću nije samo zaludio ljubitelje serije već i modni svijet jer u fokus stavlja eleganciju i ženstvenost. Na nedavnoj premijeri novih nastavaka, glumci su otkrili uživaju li u slavi, ali i kako se osjećaju u modi visokog londonskog društa.

Zasigurno ste čuli za Bridgertone. Radnja je smještena u regentsko doba Engleske. Vrijeme je to nametnutih društvenih pravila, isprepletenih ljubavnim strastima, ukrašeno šljokicama, svilom i perjem. Brigertonmanija se nastavlja, jer nakon ljubavnih priča Daphne i Anthonyja, stigao je red na još jednog člana Bridgertona.



Okosnica radnje treće sezone su ljubavne zavrzlame Colina Bridgertona i Penelope Featherington, ali i njezina alter ega – Lady Whistledown. Glumci uživaju u trenutačnoj slavi koja je zaludila svijet:



Korzeti, rukavice, svila, kristali, perje - serija se doduše ne drži u potpunosti mode iz regentskog razdoblja, no njezin dizajn doživio je nagli porast popularnosti. I same glumice na crvenom tepihu prate taj trend, a obožavatelji dokazuju koliko su spremni napraviti zbog serije:



"Mislim, to je, pogledajte ga. Imamo ljude u regentskim odijelima koji su ovdje od 7 ujutro, neki od njih. To vam na neki način pokazuje kako je ovo velika predstava, zar ne? I kako je ovo obožavano, pa mislim, divno je biti dio toga, zar ne?"



Nova sezona donijela je neka nova lica, ali i jednu glumačku izmjenu. Ulogu Francesce Bridgerton preuzela je engleska glumica Hannah Dodd i uz Victora Alija nagovijestila ljubavnu priču koja nas čeka u nadolazećoj 4.sezoni:



Iako je serija nastala po istoimenim romanima, radnja je donekle izmijenjena, dodani su novi likovi, što izaziva negodovanje obožavatelja, ali i ostavlja mogućnost za iznenađenja i nove obrate.

"Uvijek je zanimljivo vidjeti kamo će ljudi ići s pričom. Kao, ja znam što se događa, oh, moj brate, nisam očekivao da moja povijest izađe na vidjelo. Kako će ona reagirati na to? Sve te stvari, znate, uzbudljivo je igrati, a i ja bih to kao publika smatrao uzbudljivim.", govori Adjoa Andoh.

"Mogu vam reći da će biti iznimno sočan. Jako sam ponosan na to. Znate, mislim da kao pisac izoštravate svoje vještine svake sezone. A kao producent, smatram da sam puno naučio na poslu ove sezone, ali sada stvarno samo uživam, igram se i dobro se zabavljam, tako da će biti dobra.", kaže Jess Brownell.

"Imamo osam braće i sestara, osam knjiga, osam godišnjih doba. To je bila moja nada zauvijek, da.", izjavila je Shonda Rhimes, izvršna producentica.



Već je krenulo odbrojavanje do četvrte sezone, a nagađa se i koji će lik nositi glavnu ljubavnu priču.



"Stvarno je lijepo raditi s tako dugom formom karaktera i polako ih skicirati kroz dugo razdoblje. To ne možete raditi ni u jednom drugom poslu.", kaže Thompson.

JESSIE "Prilično sam zahvalna na tome. Bilo kada, iskreno, bila bih toliko očajna kad bih prestala glumiti Eloise pa što dulje to mogu činiti, to bolje.", dodaje Jessie.

"Mislim da, znate, želimo dati nekoliko mjeseci da Pen i Colin dožive svoj trenutak i uživaju u svojoj slavi. A onda ćemo objaviti sljedeću sezonu prije nego kasnije.", poručio je pisac i voditelj Jess Brownell.

