Najstroži član žirija showa ''Ples sa zvijezdama'' okupio je 1600 plesača na jednom mjestu: ''Svake godine festival raste za nekih 30%!''

Najstroži član žirija showa ''Ples sa zvijezdama'' Marko Ciboci okupio je plesače iz Hrvatske i regije, koji ne propuštaju njegov božićni plesni spektakl. Zagreb Christmass Ball ove je godine okupio više od 1600 plesača, ali i brojna poznata lica.

Metropolu je rasplesao deveti ''Zagreb Christmass ball'', međunarodni festival plesa, iza kojeg stoji najstroži, ali mnogima omiljeni član žirija Plesa sa zvijezdama, Marko Ciboci.



''Bilo je preko 1600 plesača, svake godine festival raste za nekih 30%. Mi smo sretni zato što su performeri sretni. Kad su oni sretni, onda je sve dobro'', izjavio je Marko.



Ciboci je, baš kao i u ''Plesu sa zvijezdama'', i na ovom natjecanju bio sudac.



''Ovdje moram šutjet pa je bilo bolje'', našalio se.



Među plesačicama se našla i kći članice žirija Supertalenta Martine Tomčić.



''Ja svojoj djeci apsolutno ništa ne namećem, mislim da bi to bilo izrazito krivo, pogotovo ne namećem nekakvo svoje viđenje, dakle ovaj neki kreativno umjetnički segment, ali sam roditelj, ja i suprug, koji beskompromisno podržavamo sve njihove, možda nekad ludosti, ali i možda neke stvari koje iz njihove ludosti izrastu u njihove kasnije profesije'', smatra Martina Tomčić.



''Meni je važno da oni steknu samopouzdanje, da zavole svoje tijelo, da se osjećaju dobro u svojem tijelu, da im je to važno za cijeli život, da se nekako nauče artikulirati, izražavati, mislim da je ples jako zdrav za mlado tijelo'', rekla je Larisa Lipovac Navojec.



''Jako je teško biti roditelj, jako je teško realno promatrati svoje dijete, jako je teško lišiti se svojih emocija i naravno da je svakom roditelju njegovo dijete najbolje, najdivnije, najbolje pjeva, najbolje glumi, najbolje pleše... E sad, u tome nekako pronaći mjeru je ljuč uspjeha jednog lijepog odnosa između roditelja i djece, a to je zapravo da slušamo djecu'', dodala je Martina.



Ciboci sada putuje u Aziju gdje ga čeka organizacija plesnih produkcija u Dubaiju i Bangkoku. Nije teško pogoditi koju ocjenu za promociju kulture plesa dobiva od naših poznatih sutkinja.



''Pa uvijek 10! Hahahah...uvijek 10'', rekla je Larisa.



Već su poznati i datumi Cibocijeva božićnog plesnog natjecanja dogodine.



''Apsolutno da. Moram priznati da ćemo za sljedeću godinu pripremiti dva dana plesnog festivala, jer je to sad zbilja prijeko potrebno i to na datume 30.11. i 01.12.2024..'', otkrio je.

