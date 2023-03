Borba za preživljavanje počinje: ''Kandidati su fenomenalni, izazovi su, brutalni. Sve u svemu, jedna adrenalinska poslastica!''

Sve je spremno za večerašnju prvu epizodu omiljenog showa Survivor! Kandidati će u idućim mjesecima testirati svoje granice izdržljivosti i odreći se blagodati modernog života. Kroz sve to vodit će ih Mario Mlinarić, a bivše natjecateljice Nika i Tena uputile su riječi ohrabrenja ostalim kandidatima prije početka najuzbudljivije avanture njihova života.

''Ekipa, lijepi pozdrav iz Dominikanije, točnije, s prekrasnog otoka Palmila gdje nas očekuje još jedna morska avantura!'', javio se Mario Mlinarić, voditelj ovog realityja.

Snaga, motivacija, disciplina i izdržljivost, sve je to potrebno za borbu u Survivoru. Koliki je to izazov, najbolje znaju prošlogodišnje kandidatkinje.



''Inače, kad me ljudi na cesti pitaju kako mi je bilo, ja im uvijek kažem, ludo i nazaboravno, ali ne ponovilo se. Ali, postoji ali, da me sad opet pitaju drage volje bi prihvatila poziv jer stvarno to je prilika koju rijetko tko može dobiti'', priznaje Nika Rakić.

A priliku života dobilo je 10 kandidata!



''Kandidati su fenomenalni, izazovi su, brutalni. Sve u svemu, jedna adrenalinska poslastica. Kako bi domaći rekli, vaya con dios, mi smo spremni!'', izjavio je Mario Mlinarić.

Survivor je jedan od najuspješnijih televizijskih formata, stoga ne iznenađuje veliki broj prijava za novu sezonu.

'' Drago mi je što smo potaknule opet veliki broj ljudi da se prijavi, neke kandidate smo upoznali, mogu reći da su dosta zanimljivi i vidjet ćemo što će nam ponuditi'', izjavila je Nika.

''Da, kandidati su jako zanimljivi i ja jedva čekam sjest s Nikom pred televiziju i gledat nove sezone...'', izjavila je bivša natjecateljica Tena.

''I jest kokice dok oni gladuju'', našalila se Nika.

A večeras u 22.15 i vi specite kokice, udobno se smjestite i pratite avature najomiljenijeg zabavno-natjecateljskog showa Survivor!

