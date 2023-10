Beskonačna ljubav, radost, ali i odgovornost: Poznate Hrvatice progovorile su o izazovima samohranog majčinstva!

Majčinstvo se često naziva i najvažnijom životnom ulogom, a u sljedećoj priči dotaknut ćemo se onog samohranog. O izazovima odgoja djeteta govore i brojne žene s domaće scene te objašnjavaju zašto je teško, ali i zašto vrijedi svake sekunde.

Roditeljstvo je izazovna uloga, složit će se svatko. No kada njegovim izazovima kročite sami ili s podijeljenim skrbništvom, postaje još izazovnije. Kantautorica Alka Vuica o tome je oduvijek otvoreno govorila i nerijetko isticala ljepše strane samohranog roditeljstva:

''Kada donesete takvu neku odluku niste ni svjesni u što se upuštate, ima to i nekih svojim prednosti jer sve odluke donosite sami, ali zapravo je puno teže nego imati nekoga uz sebe. Ja ne znam zašto je to tako'', rekla je Alka Vuica.

Alka i otac njezina sina Arijana već dugo nisu zajedno, no uvijek je hvalila njihov odnos. Ni Snježana Mehun s prvim suprugom nije opstala u braku.



"Naravno da se tu pojavi onaj prvobitni bijes od rastave, ali kasnije kada se sve to smirilo ja sam uvijek govorila Dini ti tatu uvijek možeš nazvat, i on je išo kad je godi htio tati.", govori poduzetnica Snježana Mehun.

Poduzetnica Tia Mamić otvoreno je govorila o onoj drugoj strani – kako je biti dijete samohrane majke, a potom dijete samohranog poočima:

''Moja majka je umrla kada sam imala 12 godina, tako da je mene mama isto odgajala i ja sam poprilično toga preuzela od svoje majke koja je bila izrazito uspješna poslovna žena i koja je u pravom smislu tada bila samohrana mjaka. Znači kad kažem samohrana majka nije imala potporu mog biološkog oca, nikakvu i zaista je dala sve u odgoj mene, svoj posao, I nisam imala prazininu. i tu je došao i Ljubo koji je bio uz mene od kada sam imala godinu dana i mi smo se poprilično brzo povezali'', ispričala je Tia jednom prilikom.

Zbog ovakvog roditeljstva nerijetko se žrtvuje karijera, no to se podrazumijeva:

''Ja kažem da je najbolja stvar koju sam u životu napravila je momenat kad sam postala majka. Na nju sam ponosna cijeli život jer je sa mnom provela sama, dakle, ja sam bila samohrana majka, ona je to tako fino odvozila cijeli taj život sa mnom'', priča Marina Tomašević.

Majčinu ljubav ništa ne može nadjačati, svjedoči i glumica Jagoda Kumrić, koja, bez obzira na sve, svojoj kćerkici nastoji biti najbolja mama:

''Najljepši dio je svaki, jer tebi zapravo nije teško to sve skupa. To je moj život ja sam to sebi izabrala, meni to nije nametnuto, ja sam sama sve izabrala što se dogodilo ili što mi je život donio, tako da ja stvarno uživam s njom u svakom trenutku'', objasnila je Jagoda Kumrić.

I da, nije lako. No brojne poznate Hrvatice nikada se nisu libile o tome govoriti. Glumica Mia Begović, književnica Sanja Pilić, glumica Olga Pakalović, svojedobno PR stručnjakinja Lana Klingor. O svemu je Nives Celzijus čak htjela napisati i knjigu:

''U posljednje vrijeme razmisljam o nekom dnevniku samohrane majke što može iti i inspiracija'', otkrila je.

Ne samo inspiracija, već i velika potpora svim, ne samo poznatim ženama, koje su se u toj situaciji također našle.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Pogledajte kako danas izgleda sin Josipa Broza Tita, rijetku fotografiju objavila je njegova kći!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Iva Majoli pohvalila se svojom kćeri, koju inače drži podalje od očiju javnosti: "Kakva prekrasna djevojka!"