Bajaga svoj privatni život ne voli javno eksponirati, no priznaje: "Biti zaljubljen je stvarno divan osjećaj!"

Godina je bila 1984., "Pozitivna Geografija" najprodavaniji demo album u tadašnjoj Jugoslaviji i dalo se naslutiti da će Bajaga i Instruktori zavladati scenom. 40 godina nakon, iza sebe imaju 13 albuma, Bajaga je napisao 170 pjesama i slavljeničkom turnejom "Samo nam je ljubav potrebna" slave veliki rođendan. Mali ali poseban koncert održan sinoć u Tvornici odveo nas je u osamdesete koje su ostavile neizbrisiv trag u povijesti glazbe. Kad možemo očekivati novi album, je li zaljubljenost najbolji osjećaj na svijetu i što radi kad se ugase svjetla pozornice, Bajaga je otkrio u IN magazinu.

Nije lako napraviti koncert od samo jednog albuma i nekoliko pjesama nastalih iz pera tada dvadesetčetverogodišnjeg Bajage. No "Tekila Grila", "Tamara", "Berlin", "Kad hodaš" publiku su teleportirali u dane mladosti.

Momčilo Bajagić Bajaga u IN magazinu otkrio je bili se, da može, vratio u svoje dvadesete.



"Vratio bih se na neko vrijeme, na jedno dvije godine, ali poslije bih se vjerojatno vratio ovdje. Sad stvarno kad pogledaš, vidiš koliko je vrijeme bilo drugačije...." rekao je Bajaga.



"Ljudi kažu da nije moguće napraviti vremeplov, ali eto mi smo napravili... i to je bio naš prvi koncert stvarno prije četrdeset godina i mnogo mi je bilo lijepo, uživao sam na bini, publika je bila fantastična i mislim da su i oni uživali i da su čuli i ovi mladi neke pjesme koje nikad nisu čuli", dodao je.



Osim starih, obožavatelji željno iščekuju i nove pjesme. "Sara, ja ne smem da ti kažem kakav svet se stvara", stih je posvećen unuci koji nam je otkrio prošle godine. Pjesma je gotova, ali će, kao i još neke napisane, pričekati još malo do ulaska u studio.



"Riješili smo da ovu slavljeničku godinu proslavimo s koncertima ...... i mislim da će novi album sačekati da proslavimo ovih prvih četrdeset godina pa da krenemo snimati", najavio je Bajaga.



A za što mu je potrebno više energije - za koncert ili za čuvati Saru sat vremena?

"Pa sigurno za čuvati Saru sat vremena ili bilo koje dijete od dvije i pol godine, ali za binu treba vise energije, pozitivne energije, emocija", govori.



Pozitivne energije nikada ne nedostaje kad se Bajaga popne na pozornicu, kao ni ljubavi. Šuška se kako je svima omiljen pjevač našao novu ljubav. No, kako ističe, prezire javno eksponiranje privatnog života i virenje u tanjur pa tako svoju ljubav vješto skriva.



"Pa ljubav je stvar koja pokreće svijet i ljubav je ona pozitivna strana koja se bori protiv mraka, imao sam vise pjesama o tome, a evo i ova 'Samo nam je ljubav potrebna' je pisana prije trideset godina, a mislim da je vrlo aktualna", priča Bajaga.



A je li biti zaljubljen za njega najljepši osjećaj na svijetu?

"Pa jeste, biti zaljubljen je stvarno divan osjećaj, a isto vam muzika može pružiti jako lijepe trenutke, tako da se mora osjetiti ljubav u svirci", smatra.



Bajaga je navršio 64 godine i dalje bezrezervno uživa dijeleći pozitivnu energiju s publikom, ali i sa svojim bližnjima, posebno s dvogodišnjom unukom Sarom.



"Kad se svjetla pozornice ugase, onda uživam u ovom normalnom životu koji pokušavam napraviti sebi kao jednu malu oazu od svijeta i svega što se dešava", otkriva Bajaga.



U listopadu počinje velika slavljenička turneja, prvi od 40 koncerata održat će se upravo u Zagrebu, na kojem će svi uživati u najvećim hitovima s čak 13 albuma Bajage i instruktora.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Emotivna Neda Ukraden ne može biti ponosnija na svoju kćer jedinicu: "Najljepša moja..."

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Jedina fotografija Dine Merlina sa suprugom i kćeri osvanula na internetu, u mladosti biste ga jedva prepoznali!