Američki korijeni, ali srce s Balkana: Justus iz Supertalenta prodao je kuću u Južnoj Dakoti i seli se u naš kraj!

Jedan video Amerikancu Justusu Reidu promijenio je život. Tada se, naime, upoznao s Balkanom, koji mu se toliko svidio da je odlučio prodati kuću u Južnoj Dakoti i ovamo se preseliti. Kakav mu je plan, Justus, kojeg je naša publika mogla upoznati u prošlogodišnjem Supertalentu, ispričao je našoj Dijani Kardum.

Iako Justus Reid nema nikakvih balkanskih korijena, strastveno pjeva hrvatske pjesme i svojim izvedbama oduševljava cijelu regiju. Pokazao je to prošle godine u Supertalentu.



''Supertalent je bio nevjerojatan i istina je, nikad nisam svirao pred toliko ljudi dotad. To je najveća publika pred kojom sam svirao. Sada se taj broj promijenio. Bio sam jako nervozan. Na probama nisam dobro svirao. Kada sam došao na pozornicu to je bilo najbolji pokušaj'', rekao je Justus.

Videouradci koje objavljuje na TikToku svakim danom imaju sve više pregleda. A sada se Justus odlučio na avanturu života. Prodao je kuću s namjerom da se ovamo preseli.



''Kupio sam ju kad sam imao 19 godina. Uštedio sam mnogo novca od vojnih treninga i prodavanja automobila i tada sam konačno kupio svoj prvi dom. Posljednje tri godine proveo sam sređujući je i sad kada je jako lijepa, savršeno mjesto za život, ja ju prodajem'', govori Justus.

Za početak će napraviti turneju Balkanom, krenut će iz Beograda, proći kanjonom rijeke Tare, a krajem srpnja dolazi i do Hrvatske. Zemlje u regiji već je upoznao pa se upravo zato i želio vratiti.



''Moram reći najviše uživam s ljudima. Lijepo je kad te prepoznaju, vidjeti ta nasmiješena lica. Kultura je tako drugačija nego ovdje u Americi i volim te neke promjene....'', priča Justus Reid.

A sve je počelo zbog jednog videa...



''Napravio sam video o autu kojeg nisam imao - Yugu. To je auto koji svi znaju u Hrvatskoj, Srbiji, bivšoj Jugoslaviji, ali prodavali su ga i u Americi kada je bio poznat kao najgori automobil ikad napravljen. Mislio sam da je dobra ideja napraviti video o najgorem autu. Ljudi nisu bili baš sretni, ali je bio jakooo viralan, ali iz pogrešnih razloga. Ljudi su se jako naljutili na mene'', priča Justus.

U znak isprike pratitelji iz ovog dijela svijeta tražili su da otpjeva i snimi pjesmu Miki Milane...

''I jesam. I to je bilo super viralno. Bio sam u vijestima, ne samo u Srbiji nego na Balkanu. Nikad nisam vidio takav odgovor na pjesmu'', priča Justus.

Pratitelji su mu u komentarima ostavljali koje pjesme žele iduće, a on ih je učio uz pomoć internetskog prevoditelja i po sluhu jer ništa nije razumio.

''Nekoliko puta sam pjevao pjesme iako nisam znao što znače. I onda sam dobio komentare- ''Znaš li uopće o čemu pjevaš? Ne možeš o tome pjevati? Ali ovisno o pjesmi se posvetim, pokušam naučiti koliko mogu. Sad sam naučio nekoliko pjesama od početka do kraja i mislim da imam dobar ??? Riječi koje su teške za izgovoriti - događa se sve manje i manje... te riječi amerikaniziram, namjerno ih kažem krivo. Postoji pjesma koju sam ranije naučio od Toše Proeskog koja se zove Igra bez granica, to je tako teško reći. To je ime pjesme. Čovječe to je trebalo vježbat'', priča Justus.



Rapid City u američkoj Južnoj Dakoti Justusov je dom. Dosad je radio u nacionalnoj gardi, gdje je zadužen za društvene mreže. A najviše će mu, kaže, nedostajati obitelj.



''Mislim da je moja obitelj sretna što će me se riješiti. Bilo je tu puno razgovora. Nedostajat će mi moja obitelj i moj dom i moj stari posao i moj automobil. Ali vrijedit će, mislim da postoji točka u svačijem životu kada svatko treba krenuti svojim putem'', priča Justus.



U snimanju videa i pjevanju pjesmama s ovog dijela svijeta često mu se pridruže i članovi obitelji. Tata je tako s njima zapjevao Zenicu Blues, a s braćom i sestrama otpjevao je pjesmu Novih fosila Za dobra stara vremena.



''Moj tata, moji braća i sestre svi sviraju gitare i pjevaju. Ono što je smiješno, ja sam poznat kao najgori pjevač i gitarist među nama. Ovdje u Južnoj Dakota ja sam osrednji pjevač/glazbenik a oni su velike zvijezde'', kaže Justus.

A on je na pravom putu da svojim simpatičnim nastupima i uživo osvoji domaću publiku.

