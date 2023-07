Alka Vuica otkrila u kakvom je odnosu s ocem svojeg sina Arijana: ''Jako je važno da se podupiremo zbog djece''

Pjevačica i autorica hitova koji su obilježili generacije Alka Vuica, odmara se u Dubrovniku. Pjevanje, ljubav i stihovi obilježili su njezinu karijeru. Za In magazin Alka je otkrila u kakvom je odnosu s ocem svojeg sina Arijana, koja je tajna njezine mladenačke energije te je li ponosna na brojne komplimente na fotografiju u kupaćem kostimu.

Izvanrednom linijom, Alka Vuica mami poglede gdje god se pojavi. Nedavno je objavila i fotografiju u kupaćem kostimu, a obožavatelji su je zasuli komplimentima.

''Ja zapravo plutam u bazenu i čim se legneš odmah si manji i sve je super, ali nije lako održavati liniju. Nekad je to bilo jednosatvno, mislila sam da se nikad u životu neću udebljati, nekad sam mogla pojesti što god sam htjela, a onda to krene s godinama'', priča Alka.

Kako je bole leđa, mora paziti što jede. Kakogod, rezultat je tu, a svi koji je sretnu, ne kriju oduševljenje. Nakon što je pripremila nezaboravnu feštu na Lopudskoj noći i oduševila publiku, ostala je na kratkom odmoru u Dubrovniku.

''Nekad sam običavala provesti cijelo ljeto u Dubrovniku, barem mjesec dana, moj sin je odrastao na dubrovačkim plažama. Šaljem mu stalno slike s njegove omiljene plaže, mislim da zna svaki kamen, rekao je da i on ovoljeto mora doći ponovo'', priča Alka.

I Arijanov otac je kao dijete ljetovao u Dubrovniku. Alka je s njim i danas u sjajnim odnosima.

''Svi roditelji moraju inzistirati na uljuđenom odnosu i lijepom zbog djece, jer mislim da djeca moraju imati osjećaj sigurnosti i ljubavi. Između roditelja ljubav i zaljubljenost može proći, ali je jako važno da podupiremo i ostanemo jako bliski zbog djece'', govori Alka,

Arijan je, komentirali su mnogi, sličan tati, ali ljubav prema glazbi naslijedio je od mame. U studiju koji ima u podrumu kuće, okuplja brojne kreativce. Upravo je ta okruženost mladim ljudima i njihovim idejama recept Alkine mladenačke energije. Tako je na posljednjem hitu Presidente surađivala s Arijanovom velikom prijateljicom Ellom Dvornik.

''Ella je inače vrlo otvorena i neće suradnje koje joj se ne sviđaju ili koje dobro ne naplati, ali opet je vrlo svoja. Tu je na ćaću Dinu, ali ovo joj se svidjelo. Ja sam htjela da ona napiše tekst koji će odrepati, ali sam ipak ja to na kraju napravila, ona je malo promijenila i meni je to fenomenalno, sviđa mi se kako je to napravila'', govori Alka.

Pjevačica i autorica brojnih nezaboravnih hitova često ističe koliko je važno ljubiti. Izjavila je jednom da bi danas radije odabrala rokera nego nogometaša, stoji li i dalje pri toj izjavi?

''Pa ja sam se uvijek zaljubljivala u glazbenike i rokere, ali ono što ti je možda zanimljivo je da na jesen izlazi moj rokerski album i svi koji su ga čuli su nevjerojatno iznenađeni kako moj glas ide uz rock'', najavila je Alka.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina!

