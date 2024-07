Alka Vuica otkrila tajnu mladolikosti u sedmom desetljeću života: ''To je ono što me pokreće!''

Sada odlazimo u Rovinj gdje se održala ''Noć zvijezda, mode i kulture''. Vlado Kalember je zapjevao svoje bezvremenske hitove, Alka Vuica ima recept za borbu protiv depresije i tuge, a Kraljica svijeta 90-te Daniela Gračan obnovit će bračne zavjete sa suprugom Nenadom Gračanom povodom 25 godina braka. U Rovinj nas vodi naš Davor Garić, a sve možete saznati u prilogu In magazina.

Jadranski šampion turizma Rovinj ponovno je bio domaćih glazbeno-modnog showa ''Noć zvijezda, mode i kulture''. Uz ponajbolje domaće dizajnere, na pozornicu je stao i vječni mladić, kako govore Vladi Kalemberu. Ni u osmom desetljeću ne miruje.



''Ja sam cijeli život na godišnjem jer se meni hobi pretvorio u profesiju i ja bih svirao i da me plate, a zamisli, plate me, pa di bolje'', govori Vlado Kalember.



Pozornost je plijenila i najljepša žena svijeta '90-e. Daniela Gračan tada je ponijela titulu Kraljice svijeta. Ova sveučilišna profesorica i znanstvenica slavi 25 godina braka s nogometnim izbornikom Nenadom Gračanom.



''Obnovit ćemo zavjete u istoj crkvi u kojoj smo se vjenčali prije 25 godina. Tada sam imala 6 malenih djeveruša, a sada ću imati tri velike svoje cure'', kaže Daniela Gračan.



Recept za bračnu idilu i nakon četvrt stoljeća sasvim je jednostavan.



''Puno razumijevanja, kompromisa, nekakve međusobne podrške, lijepih, a nekad i malo manje lijepih trenutaka, ali to nas čini nekako bližima'', kaže Daniela.



Show nije propustila ni ova karizmatična Istrijanka. Alka Vuica ovog je ljeta naglasak stavila na uživanje.



''Dijete sam u duši i volim život, volim ljude. Volim kada se zabavljamo i veselimo životu. To je ono što me pokreće bez obzira što sam naravno i depresivna i tužna jer sam pjesnikinja, ali nosim tu životnu radost i uvijek ću je nositi i širiti gdje god mogu', govori Alka.



To je misija i grupe Feminnem. Ove tri majke, uz obiteljske, nađu vremena i za brojne poslovne pothvate.



''Radimo naravno punom parom, evo završavamo album. Nekako se nastojimo organizirati da snimimo i video za nadolazeći singl, ali nećemo mi puno otkrivati. Dosta upita na našu adresu za novi singl i album pa evo možemo javno izjaviti da radimo na tome. Nismo lijene nego jednstavno težimo savršenstvu onda to zna malo potrajati'', aže Neda.



Na rovinjskoj ''Noći zvijezda, mode i kulture'' predstavili su se brojni domaći dizajneri. Ljetni, svečani, bezvremenski komadi i vjenčanice... Domaći dizajneri imaju ideje za sve prilike.



''Uvijek kad je ljeto to sve mora biti lepršavo, prirodne tkanine, kod mene su tu uvijek boje, uzorci, sve ja to sklopim u jedan komad. Nekako je ideja kad se klijentica ujutro kad se obuče da može do večeri biti u tome odjevena'', govori Zoran Aragović.



''Ja volim raditi te svevremenske komade, iako volim monokramatiku, ovaj put crno i bijelo. Obzirom da volim slikarstvo, volim oslikavati materijale tak da sam to prenijela nešto malo i u ovoj kolekciji'', kaže Martina Herak.



A kakve kupaće kostime vole slavne pjevačice?



''Ja sam dosta tradicionalna. Imam one što sve prekrivaju, od koljena do vrata..hahaha...ustvari volim vesele kupaće kostime, moji su nekako šareni, ali sve je lijepo prekriveno, ništa se ne vidi, imam neke fora jednodijelne koji su sad zadnjih godina prešli u modu pa nije jednodijelni klasični da si sav zatvoren'', priča Minea.



Uvijek su u modi i bezvremenski hitovi Vlade Kalembere. Otkrio nam je u čemu je tajna.



''Mi se vežemo uz neke mlade godine i ono što je slučajno tada bilo fora i onda ti je to sinonim tvog nekog lijepog vremena u životu...eto, to je to... Niša posebno u tim pjesmama nema, nego samo su se našle u rpavo vrijeme na pravom mjestu'', govori Vlado Kalember.



Rovinjsku noć zvijezda, mode i kulture Kalember je savršeno zaokružio ovog vječnom porukom.

