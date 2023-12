Evo što je Ivica Todorić rekao o pjevanju s Miroslavom Škorom: ''Ja volim pjesme, družim se s muzičarima''

Točno je 20 godina prošlo od izlaska albuma ''Milo moje'', koji je sada doživio svoje reizdanje. Kako je nastala istoimena pjesma, znaju li domaće zvijezde nastaviti te stihove te kako je izgledalo kad se Miroslavu Škori u pjesmi pridružio Ivica Todorić, u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum.

Pjesmu znakovitog naslova izabrao je Ivica Todorić s kojom se pridružio Miroslavu Škori na pozornici.



''U svakom slučaju to je jedna krasna pjesma. Miro ima nekoliko izvanrednih pjesama, ja volim pjesme, ja volim muziku, ja se družim s muzičarima'', rekao je Ivica Todorić.



''Mi možemo svakom ispuniti želju'', dodao je Miroslav Škoro.

''Sude mi'' - jedna je od pjesama koja se nalazi na albumu Miroslava Škore koji je objavljen sada daleke 2003. godine. Pjesme s tog albuma postale su bezvremenski hitovi na kojima su mnoge generacije odrasle. A sada je dobio in novo ruho.



''Da, 20 godina je prošlo otkad je ugledao svjetla neona jer je izašao navečer. Mi smo izdali ustvari reizdali album, na vinilu, sad treba kupiti gramofon'', kaže Miroslav.

Stihovi naslovne pjesme i danas su svima dobro poznati.



''Ja sam u sebi nosio s jednim svojim pokojnim prijateljem, on i ja smo se često vozili za vrijeme rata, posebice prema Njemačkoj i onda bi od tamo donosili koješta što je trebalo ljudima. Nije bilo mobitela pa smo pjevali. Onda smo pjevali jedan napjev koji je imao u sebi taj izraz Milo moje, milo mame svoje i to je mene držalo isto tako skoro 20-ak godina, dobro nije 20, ali možda 10-15'', objasnio je Miroslav Škoro.

Nakon tog albuma Škori su se preko noći otvorila vrata svih koncertnih dvorana u domovini i dijaspori. A pjesme su se pjevale posvuda.



''Znam ono, da di si god došao u neki kafić, Milo moje je pjevalo'', prisjetio se Lupino.



''Jedan od prvih albuma u životu koje sam dobila je bio od Miroslava, kad je izašao baš ovaj album i bila je promocija singla u mom rodnom Osijeku, na Pampasu je bio sajam, on je bio tamo i mene mama dovela i sestru i ja još uvijek imam taj autogram'', ispričala je Mia Dimšić.



''Ta pjesma je bila naša najveća konkurencija na Hrvatskom radijskom festivalu. Igrom slučaja i željom publike, mi smo dobili par glasova više za pjesmu Ljubav nosi tvoje ime. Bez obzira na to to su bila dva velika hita'', prisjetio se Daniel Banić.

No početak nije izgledao tako bajkovito. Bilo je mnogo sumnji u tu pjesmu.



''Neka čudna vremena i njegovi najbliži prijatelji, veliki autori nisu se baš potrudili da potapšu. Ja sam se našao i u studiju za pultom i u produkciji i finalizaciji omota i nekako sam morao da kažem Miro bit će dobro'', prisjetio se Želimir Babogrdac.

I bilo je dobro, a nakon ovih 20 godina Milo moje ali i druge pjesme s tog albuma zasigurno će imati još dugu vječnost.

