Večer sjajnog funka i hip hopa u subotu u Petom Kupeu, stiže jedna od najboljih basistica i suradnica velikog Princea!

Koncert će održati Ida Nielsen, po mnogima jedna od najboljih basistica svijeta i nekadašnja suradnica velikog Princea. U drugom dijelu večeri stiže vrhunski kanadski hip hop DJ Skratch Bastid poznat po nevjerojatnoj scratch tehnici.

Puno plesne glazbe raznih žanrova očekuje nas u čak dva atraktivna događanja u subotu, 21. listopada u Petom Kupeu. Zagreb Jazz Festival dovodi dansku bas gitaristicu, skladateljicu i pjevačicu Idu Nielsen. U anketi utjecajne glazbene web stranice Music Radar uvrštena je među deset najboljih basistica svijeta, uz kultne basiste kao što su Stanley Clarke i Victor Wooten.

Prekretnica u njezinoj karijeri dogodila se 2010. kad je dobila poziv od Princea da se pridruži njegovom bendu New Power Generation. S njim je snimala albume i nastupala sve do Princeove smrti 2016. Za nju je to, kaže, bilo čarobno glazbeno putovanje, ispunjenje najvećih snova iz djetinjstva te svakako najveći dar koji je dobila u životu.

Ida se kasnije posvetila samostalnoj karijeri. Objavila je nekoliko albuma i često nastupa na koncertima i festivalima sa svojim bendom Funkbots. S njima će i u Zagrebu ponuiti svoj visokoenergetski funk show pun dobrih vibracija, čvrstog groova i suptilnih referenci na njezinog bivšeg poslodavca i učitelja.

Prije njih će nastupiti hrvatski sekstet B’s FUNstallation, odnosno šestorica glazbenika srednje hrvatske jazz generacije koje je okupio ugledni trubač Zvonimir Bajević.

Plesna večer nastavlja se prvim izdanjem legendarnog domaćeg hip hop programa Blackout Classic. Osim globalne proslave 50 godina hip hopa, Blackout Hip Hop organizacija ove godine slavi 30 godina postojanja otkako su Frx i Phat Phillie startali radijsku emisiju Blackout. Tom prigodom u Zagreb dolazi nevjerojatni kanadski DJ Skratch Bastid koji će svojim vrhunskim vještinama i pomno odabranom glazbenom selekcijom po drugi put zabavljati ovdašnju publiku.

Skratch Bastid svoju je karijeru započeo davne 2001. godine čuvenim nastupom na Scribble Jam hip-hop festivalu u Cincinnatiju, na kojem je zaradio ovacije nevjerojatnom scratch tehnikom na kompoziciji The Imperial March iz filmske franšize Star Wars. Majstor iz Toronta je i najdraži DJ i jedan od najboljih prijatelja legendarnog DJ Jazzy Jeffa.

Lokalnu podršku pružit će Phat Phillie koji upravo tu večer slavi 48. rođendan, članovi Hrvatske Funk Delegacije - Soul Bader i Brat Slipmat poznatiji kao Soul Brothers te DJ Odie, pionir šibenske hip-hop scene.

Ulaznice su dostupne online: www.entrio.hr/venue/zagreb/peti-kupe.

