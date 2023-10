Kći poznatog splitskog glazbenika krenula u solo karijeru, njezina je pjesma nastala dok je pokušavala pronaći samu sebe

Mika Štajner, kći poznatog splitskog glazbenika, producenta, redatelja i scenarista Mikija Noplinga, koji je sa svojim bendom Nopling do nedavno oduševljavao rock scenu, sada se odlučila na samostalnu glazbenu karijeru. Njezina prva pjesma 'Krug' rezultat je suradnje s ocem i majkom.

Mika je sama napisala tekst i glazbu za 'Krug', Miki je napravio aranžman, a njena majka Anđela režirala je spot za ovaj moderan pop singl. Ovom pjesmom Mika se predstavlja budućoj publici.

'Da nisan počela radit na vlastitin projektima vjerojatno bi poludila jer san morala svoje emotivno stanje negdi ispoljit. Ovo je prva u nizu od mojih pisama di san izlila dušu i objasnila svoju osobnost, bar pokušala.' kaže Mika.

Pjesma 'Krug' nastala je, kaže, jer je bila van svog centra i pokušavala je pronaći sebe.

'Nisan znala šta želin, ko san, di mi je moja zvijezda vodilja i u svemu san proživljavala konstantno iste dane, a svatila da želin potpuno nešto drukčije živit i bit. Na lageru iman još 10-ak pisama koje će izlazit svako malo. 'Krug' se tiče mojih nekih mentalnih dilemica i mrsko mi ovo je reć jer san sa svakon pismon oduševljena, al iman favorite koje jedva čekan da izađu.' govori Mika.

Raditi s ocem iznimno je zanimljivo, priznaje, s obzirom da im se ukusi u glazbi razlikuju i da naginju drugačijim žanrovima.

'Suradnja s ocen je blagoslov i prokletstvo jer koliko se dobro razumimo, toliko znan da on mene želi 'ubit' u nekin trenutcima, a i ja njega, hahaha. Znan po pogledu koja je situacija. Mislin da nan je najveći izazov balansirat da to bude rad, red i disciplina, a ne familijarno okupljanje, ali s druge strane, znan koliko san sritnica zapravo šta iman ove mogućnosti koje iman, tako da ne uziman to zdravo za gotovo.' priča Mika, a I Miki je sretan što mu je kći krenula njegovim stopama: ‘Od malena san prepoznava njen talent, a najviše me veselia njen dar pisanja, jer najveći oblik umjetnosti je autorstvo. Promatrajući je kao profesionalac ima sve potrebno da se bavi ovim poslom, jedina moja briga je oće li imat dovoljno snage da izdrži sve šta ovaj posal nosi sa sobon.' priznaje nam Miki.

Suradnja s kćeri mu je, kaže nam, i laka i teška.

'Laka po pitanju glazbe, a teška po pitanju di prestaje kompozitor i producent, a počinje otac i tu granicu možemo odredit jedino zajedno i radimo na tome više manje uspješno, hahaha.' kaže nam splitski glazbenik Miki Nopling.

