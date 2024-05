Kako je Baby Lasagna osvojio Sea Star? U delirij je bacio tisuće ljudi i napravio pravi spektakl!

Za sve koji nisu bili na festivalu odgovor na pitanje iz naslova glasi - jednostavno i lako. Bio je Baby Lasagna, glazbenik čija pozitivna energija osvaja u sekundi i mete sve pred sobom. Pokazao je to na Dori i Euroviziji, a dodatno potvrdio kako u tjednima nakon povijesnog uspjeha na natjecanju, tako i u pola sata svog prvog dužeg nastupa za što je protekle subote dobio headline termin glavne pozornice šestog Sea Star festivala.

I dok su neki izražavali sumnju što će i kako Marko Purišić uopće izvoditi na koncertu, on je sa svojim timom uvježbao set od devet pjesama i ispucao ih kao da im je stoti, a ne prvi nastup.

Prostor ispred naelektrizirane Tesla pozornice nakrcan do vrha imao je čast dobiti prvi okus nadolazećih bangera s albuma "Demons And Mosquitos" (među kojima je publika već izdvojila baš osobnu "Baby Lasagna"), kao i velike YouTube favorite "IG Boy" i "Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much" koje su gradile euforiju do prvih taktova najvećeg hita ove godine.

Medijske tvrdnje da je bacio u delirij tisuće ljudi u potpunosti su opravdane jer je finale koncerta s "Rim Tim Tagi Dim" zvučalo i izgledalo kako i treba apsolutni highlight festivala.

"Prije nekoliko godina bio sam član ekipe na Sea Star Festivalu, a jučer smo bili ko-headlineri! Bilo je tako dobro iskustvo imati svoj prvi Baby Lasagna show ovdje kod kuće, u Umagu. Hvala vam svima što ste došli i učinili ovu noć nezaboravnom", napisao je Baby Lasagna na svojim društvenim mrežama i na savršen način lansirao festivalsko ljeto u kojem će imati puno posla.

Najveća stanica stiže već 10. srpnja kada će sletjeti na Glavnu pozornicu EXIT festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi.

I dok se još sliježu dojmovi o fantastičnom proteklom izdanju festivala već kreću pripreme za 2025. U znak zahvalnosti za podršku ove sezone Sea Star svim fanovima omogućuje da registracijom uhvate ulaznice za sedmo izdanje festivala po apsolutno najboljim cijenama, za što je potrebno samo ispuniti kratki obrazac koji se nalazi na služenim stranicama.

