Zagreb očekuje spektakl za pamćenje: Svjetska DJ zvijezda rasprodala je skoro sve ulaznice!

Vrhunac će se dogoditi u petak, 31. svibnja, kada se na scenu vraća veliki Boris Brejche, ikona svjetske elektroničke glazbene scene.

Zagrebački Jarun spreman je za nezaboravnu noć kojom će otvoriti ljetnu sezonu! Dio Jaruna, odmah pored Skate parka, postat će epicentar glazbenih događanja, ugostivši Zagreb Music Fest od 30. svibnja do 1. lipnja s iznimnim line upom koji uključuje legendarne bendove poput Parnog Valjka i Neki To Vole Vruće, te energične nastupe Dubioza Kolektiva, S.A.R.S.-a i Kirila Džajkovskog. U slučaju lošeg vremena ili kiše, prostor na kojem se održava događaj bit će natkriven i svi nastupi bit će održani prema planu.



Vrhunac je svakako u petak, 31. svibnja i veliki povratak Borisa Brejche, ikone svjetske elektroničke glazbene scene. Nakon premijernog nastupa u Zagrebu 2020. godine koji je okupio 3000 posjetitelja, maskirani njemački DJ i producent vraća se s novim albumom Level One, jamčeći nezaboravno iskustvo uz mješavinu starih i novih hitova.



Zbog ogromnog interesa (VIP ulaznice su rasprodane, preko 90% regularnih ulaznica također), program počinje već u 18 sati kako bi se izbjegle gužve na ulazu. Rezidentski duo Senno & Sin svojim tech-house selekcijama zagrijavat će posjetitelje do 20 sati, prije nego što rezidenti Future Scopea Neroa, Jock, Shipe te headlineri preuzmu pozornicu.



Jedan od posebnih trenutaka bit će svakako i nastup njemačke DJ-ice i producentice Anne Clue od 22 do 00 sati, a koji će poslužiti kao savršen uvod za Borisa Brejchu. Ann Clue, članica Fckng Serious obitelji, poznata je po svojim energičnim nastupima koji osvajaju publiku diljem svijeta. Njezin jedinstveni glazbeni stil varira od dubokih i tamnih tonova do melodičnih acid linija, čineći njezin nastup neizostavnim dijelom večeri.

Točno u ponoć, Jarun će ponovno oživjeti uz live nastup Borisa Brejche, a zagrebačka publika će među prvima čuti najnovije stvari najpoznatijeg Jokera svjetske glazbene scene live, jer ovo će mu biti tek treći nastup na ogromnoj listi nastupa na svjetskoj turneji koja će potrajati i u 2025. godini.

Za dolazak na lokaciju, posjetitelji mogu koristiti autobusnu liniju 113 Ljubljanica – Jarun koja prometuje vikendima i blagdanima (s polascima svakih 20 minuta) ili pak Tulumbus koji će biti angažiran posebno za 31. svibnja i cijelu će noć cirkulirati oko jezera Jarun. Ne zaboravite, Jarun je od nedavno zona bez automobila pa preporučuje se parkiranje kod Petrovaradinske ulice, udaljene 200 metara od lokacije festivala.



Future Scope, koji ovom prilikom slavi 22. rođendan, iz godine u godinu postavlja standarde u clubbing sceni Hrvatske. Izgradio je reputaciju jednog od najkvalitetnijih i najdugotrajnijih clubbing programa u zemlji, a ove godine obećava nezaboravno zatvaranje sezone!



Za sve kojima zabava na Jarunu neće biti dovoljna, pripremljen je i službeni XXL after hours party u klubu Boogaloo, matičnom klubu Future Scope programa. Od 4 sata ujutro pa sve do 10 sati sljedećeg dana, najizdržljiviji će moći uživati u setovima Elene Mikac, Neroe, Sina i Shipea.

