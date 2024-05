Baby Lasagna napravio potpunu ludnicu na prvom velikom koncertu nakon Eurosonga, donosimo dašak atmosfere!

Baby Lasagna nastupio je na Sea Star festivalu u Umagu, gdje je bacio tisuće ljudi u delirij.

Baby Lasagna održao je svoj prvi veliki koncert nakon Eurosonga na Sea Star festivalu u njegovom rodnom Umagu.

U umaškoj laguni Stella Maris bilo je oko 19 tisuća ljudi, a Lasagna ih je sve bacio u delirij čim su krenuli prvi taktovi njegovog eurovizijskog hita "Rim Tim Tagi Dim". Cijela publika pjevala je s njim uglas i sinkronizirano plesala popularni les, a čulo se i skandiranje: "Marko, Marko!". Atmosferu pogledajte u videima i našoj galeriji.

Lasagna, odnosno Marko Purišić nastupio je nakon slovenske pjevačice Senidah, a izveo je i svoje dosad poznate pjesme "IG Boi" i "Don‘t hate yourself, but don‘t love yourself too much" te je premijerno predstavio i svoje nove pjesme.

"Osjećaj je fantastičan. Jako sam sretan. Umalo se dogodio jedan koncert prije ovoga i onda je otpao i bilo mi je ekstra drago jer je veći gušt nastupiti doma, pred svojim ljudima. Znam da je puno ljudi specifično došlo vidjeti Baby Lasagnu, koji su moji poznanici i koje viđam po ulici", rekao je Baby Lasagna na konferenciji za medije prije nastupa.

