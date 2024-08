Zsa Zsa opet na meti kritika, poručila hejterima: ''Moji temelji nisu od šećera, itekako pričam s iskustvom....''

Zsa Zsa je odgovarala na pitanja pratitelja na društvenim mrežima. Jedno je bilo o njenoj karijeri što ju je naljutilo pa se obračunala s hejterima podužom objavom.

Naša glazbenica Zsa Zsa nedavno je bila na koncertu Eda Sheerana u Zagrebu. Nakon koncerta otkrila je svoje mišljenje o koncertu na zagrebačkom Hipodromu, a nekima se njezino mišljenje nije svidjelo pa se našla na meti komentara. Ovih je dana odgovarala na pitanje svojih pratitelja na Instagramu pa se ponovno obračunala s hejterima.

''O kakvoj mentalnoj snazi za biti na sceni pričaš? Pa imaš četiri pjesme i tri dueta, što bi onda pravi glazbenici trebali reći?", glasilo je jedno pitanje na društvenim mrežama, a Zsa Zsa se nije ustručavala odgovoriti. Poduži odgovor objavila je na Instagram Storyju.

''Zapravo, ima jako brižnih ljudi koji vole zbrajati broj mojih pjesama, a meni je draže od ukupnog broja vidjeti da su upravo s obzirom na mali broj (cca 15- aha, to ne znaš, ali reći ćemo da ih je osam pod "Zsa Zsa") odjeknule dosta veliko te su četiri od njih na neki način prepoznate i ljudi ih vole. Meni je to i više nego dovoljno, pogotovo zato jer znam da se istinska slušanost ne može stvarno kupiti. Jedini pokazatelj je publika - a tu sam sretna što mogu reći da mnogi znaju bar jednu pjesmu od tih jadnih osam, biraju ih za prvi ples, za reklame, snimaju covere, pjevaju ih glasno sa mnom na nastupima i što god ostalo. Za sve one koji vole opravdavati svoj neuspjeh tako da tvrde da sam ja svoj platila i da sam uspjela napraviti nešto jer sam "dio lobija" - snimila sam dvije obrade koje su mi postale kao moje i koje su odjeknule u milijunskim brojkama slušatelja, bez ijedne jedine reklame ili upucavanja ikakvog novca u marketing. To mi je najveća potvrda i na tome sam najviše zahvalna. I još nisam završila", započela je.

Napisala je i kako samo njezina obitelj zna koliko je toga prošla tijekom svoje dugogodišnje karijere, koja traje od njene 5. godine.

"Cijela jedna mladost u kojoj nije bilo izlazaka, putovanja, druženja vikendima i sl. Od dječje Dore, X Factora, pjevanja na sezoni, objavljivanja covera na internetu, snimanja backova u studiju, pjevanja backova našim pjevačima vikendima, iskorištavanja ‘mladih talenata‘, putovanja u Ameriku, producenata i ogromna financijska (i to propala) ulaganja u glazbu bilo potrebno da dođem bar do ove stepenice. Moji temelji nisu od šećera, itekako pričam s iskustvom i stažom od 15 godina u industriji (25 u glazbi) i itekako sam prošla sve moguće "ups & downs" da bih mogla pričati o "mentalnoj snazi" za biti na sceni. Ova stepenica na kojoj stojim je izgrađena uz pomoć dobrih kolega, suradnika i glazbenika koji su vjerovali u mene, ali velikim djelom i od znoja i upornosti iz godine u godinu dokazujući se samoj sebi i onima koji nisu vjerovali i bili istinska podrška. Tako da mi se čini da tvoja definicija "pravog glazbenika" i moja imaju dijametralno suprotno tumačenje", dodala je glazbenica.

Za kraj je rekla objasnila i kako je po njenom mišljenu glazbenik ''svatko tko je dovoljno lud da ganja svoje snova te da to voli usprkos shvaćanju koliko sam sebe zapravo ubija i muči".

"Nešto više od njega samog ga tjera da ne staje i na kraju dana ga duhovno nahrane mrvice s poda koje mu daju snage da ide opet sve ispočetka - iz godine u godinu. E, to ti je braco moj "mentalna snaga". I imaju je svi "pravi glazbenici" - i veliki i mali. I ne samo glazbenici već svi ljudi koji su u životu nešto postigli. Sve ostalo nazivaj kako želiš", zaključila je na Instagramu.

