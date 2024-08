Društvene mreže pune su reakcija poznatih Hrvata na koncert Eda Sheerana: ''Zaboravio sam na mobitel, baš kao nekad!''

Na koncertu Eda Sheerana bile su i brojne poznate face koje su se pohvalile foografijama na društvenim mrežama.

Brojna poznata lica u subotu navečer bila su na koncertu Eda Sheerana na zagrebačkom Hipodromu. Veliku galeriju s koncerta pogledajte OVDJE.

Neki od njih su Lana Klingor Mihić, Saša Lozar, Zsa Zsa, Andrea Andrassy.

Na društvenim mrežama pohvalili su se fotografijama i videima sa spektakularnog koncerta.

''Nemam više nikakvu snimku jer sam na ova 2 i kusur sata zaboravio da imam mobitel... Baš kao nekad.", napisao je Saša Lozar.

Sheeran, kojem je ovo bio prvi nastup u Hrvatskoj, priredio je posjetiteljima sjajnu večer. Na pozornicu je izašao u majici na kojoj je pisalo ''Zagreb''.

Izveo je presjek novijih pjesma i najpoznatijih hitova poput Perfect, Thinking Out Loud ili Shape of You. Nastup je završio pjesmom Bad Habits.

Sheeran je Zagrebu nastupio u sklopu turneje + – = ÷ x (Mathematics) i bio je to najposjećeniji međunarodni koncert u zagrebačkom glavnom gradu još od nastupa grupe U2, koji su prije točno 15 godina dva dana zaredom rasprodali Maksimir.

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Celebrity Lasagna u malo drugačijem izlasku sa zaručnicom, detalj koji je sve osvojio na ovim prizorima i vas će oduševiti!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ni u 51. godini ne libi se skinuti pred kamerama, objavila je snimku za koju je zaplivala u toplesu!

Pogledaji ovo Celebrity Ed Sheeran u Zagrebu je napravio spektakl za pamćenje, pogledajte veliku galeriju s događaja o kojem će se još dugo pričati!

Pogledaji ovo Celebrity Ed Sheeran pojavio se u majici s natpisom Zagreb: ''Želim da u ponedjeljak dođete na posao bez glasa!''

Pogledaji ovo Celebrity Ovako izgleda iščekivanje jedne od najvećih glazbenih zvijezda u Zagrebu, mjere osiguranja su na visokom nivou!

Pogledaji ovo Celebrity Zagrebački Hipodrom već krcat obožavateljima velike svjetske zvijezde, zagrijavanje za koncert je u tijeku!

Pogledaji ovo Celebrity Obožavatelji Eda Sheerana dolaze na Hipodrom, stvorile su se velike gužve!