Zsa Zsi je nešto falilo na Sheeranovom koncertu: ''Znam da će me sad napasti sa svih strana zbog moje jezičine…''

Zsa Zsa je sinoč bila na koncertu Eda Sheerana. Otkrila je da joj je falilo nešto, a na društvenim mrežama podužu objavu posvetila je koncertu na Hipodromu.

Naša glazbenica Zsa Zsa sinoć je bila na koncertu Eda Sheerana na zagrebačkom Hipodromu. Na društvenim mrežama naša glazbenica sada je otkrila svoje dojmove.

Na Instagramu je posvetila podužu objavu koncertu svjetskog glazbenika.

''Produkcija i efekti bili su ludnica, baš je bilo efektno. Žao mi je što je ranije bio bolestan pa mu se to još uvijek čulo pjevački. Muka je kada moraš odraditi ovako nešto, a ne možeš vokalno dati sto posto (iako on uvijek igra na kartu showa ili emocije jer nije ekstra, ekstra vokalist i on to zna)'', napisala je na Instagramu pa dodala da su efekti na koncertu bili čudesni.

Ipak, kaže, nešto joj je nedostajalo.

''Ali ne mogu si pregrist jezik i moram izreći, iako je to sada nepopularno mišljenje i sada ću dobiti napade sa svih strana zbog svoje jezičine. Meni je nešto jako falilo. Vjerujem da je iznimno teško skakati po pozornici uz ljetne temperature i vatrene efekte oko sebe plus praktički sve svirati sam i istovremeno pjevati (s još bolesnim glasnicama). Nedostajao mi je taj wow trenutak, možda vokalni jer ja volim slušati takve vokaliste. Nisam očekivala Adele ili Beyonce, ali barem malo više emocije na predivnim baladama koje ima u svom opusu. Imala sam osjećaj da ih je samo odradio u bržem tempu, nego inače i nije doprlo do duše onako da ti jako zasuze oči od sreće, nostalgije, tuge, kao kad ju pustiš na radiju. Uživo bi trebalo doprijeti najjače. Nisam sama u ovom mišljenju. Možda imam prevelika očekivanja, možda je do tribina, možda je na parteru bilo bolje, ali neću još godinama pričati o ovom koncertu kao što pričam o Adele u Veroni. Nemojte me mrziti'', dodala je.

Otkrila je i da je ranije bila na koncertu Sheerana i da je imala velika očekivanja od koncerta na Hipodromu.

''Jučer sam došla s temperaturom i bakterijskom upalom samo da ne propustim showu. I bio je show, ali mi je u trenutcima bilo dosadno. Možda je bilo i do toga...'', napisala je na Instagramu.

