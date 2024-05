Pjevačica zbog koje je Baby Lasagna upao na Doru obradila "Rim Tim Tagi Dim": "Riskiram na jako s ovim..."

Zsa Zsa je počastila pratitelje snimkom u kojoj izvodi "Rim Tim Tagi Dim" u sporijoj i nježnijoj verziji.

Naša pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa na svom je Instagram profilu objavila snimku u kojoj izvodi "Rim Tim Tagi Dim" na svoj, drugačiji način.

Pratitelje je počastile nešto sporijom i nježnijom verzijom popularne pjesme.

Kako vam se sviđa njezina izvedba? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

"Riskiram na jako s ovim. Ali htjela sam čuti kako bi zvučala kao balada.. i zvučala bi baš melankolično, tužno... i ide uz Rihannu. Nabrijana sam jako sutra, mama je izvadila bakine čipke tj. tabletiće koje je ona heklala godinama... i kad sam se prijavljivala na Doru, mislila sam na nju, bilo je puno situacija gdje sam osjećala da me vodi od tamo gore, zato mi je i bilo teško odustati (znam da sad zvuči ko bullshit, al evo, tako je. Ja se uvijek savjetujem s onima gore), ali sad nekak sve ima smisla. Baby Lasagna nas potaknuo da izvadimo sva njena remek djela, moguće i vi vaša od vaših baka i fascinantno je koliko ih je pretvorio u moderni i trendy komad za imat doma, na obleki i sl... Ja vam ozbiljno kažem, ovo kaj se događa, that's a superstar right there! Tek ćete vidjet! Pobjeda ili ne pobjeda neće utjecat na to", zaključila je.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagni obratila se žena zbog koje cijeli svijet zna za njega: ''To što si bio rezerva je baš tako trebalo biti...''

Inače, zbog toga što je Zsa Zsa odustala od Dore, Baby Lasagna je dobio priliku natjecati se te je upao na njezinom mjesto.

Pogledaji ovo Celebrity Ovoj ženi danas zahvaljuje cijela Hrvatska: ''Da joj se podigne spomenik u Međimurju i jedan od čistog zlata na Europskom trgu!''

Pjevačica se nedavno i oglasila povodom te situacije, a što je to napisala, pročitajte OVDJE.

1/45 >> Pogledaji ovu galeriju +40 Celebrity Pogledajte stanje na kladionicama uoči finala: Lasagna i dalje uvjerljivo vodi, a evo tko mu je za petama!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Marija Šerifović na svom koncertu Baby Lasagnu nazvala pravom facom: ''Susjedima želim da sljedeće godine budu domaćini Eurosonga!''