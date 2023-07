Zrinka Cvitešić obilježila je rođendan fotografijom iz djetinjstva, prepoznajete li koja od djece je naša glumica?

Zrinka Cvitešić povodom svog 44. rođendana podijelila je fotografiju iz djetinjstva, teško ćete ju prepoznati.

Naša svjetski slavna glumica Zrinka Cvitešić proslavila je svoj 44. rođendan, a povodom tog posebnog dana objavila je i novu fotografiju na društvenim mrežama.

S pratiteljima na Instagramu podijelila je privatnu fotografiju iz djetinjstva na kojoj je s još jednim dječakom i djevojčicom, a mnogi će se morati dobro zagledati u fotografiju kako bi shvatili koja od njih je Zrinka.

U opisu fotografije citirala je pjesmu Lady Gage ''Always Remember Us This Way''.

''…When the sun goes down, and the band won’t play, I’ll always remember us this way…'' napisala je.

Naša Zrinka inače slovi kao jedna od najuspješnijih domaćih glumica i već godinama gradi karijeru u inozemstvu, zbog čega je dobila i nagradu za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2019. godinu.

U sretnoj je vezi s Nikom Kranjčarom, a svoju su romansu započeli 2014. godine. Upoznali su se kada je Zrinka zbog poslovnog angažmana na West Endu bila u Londonu, gdje je Niko također boravio.

