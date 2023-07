Odrasla je u jednoj od najbogatijih obitelji na svijetu, ali zadnji prizori prikaz su njezina života nakon što je s vrha pala na dno

Tori Spelling rođena je u bogatoj i uspješnoj obitelji, gdje joj je otac omogućio put među zvijezde, ali sa slavom se nije znala nositi. Zbog svoje neumjerenosti sada je spala na život u motelu s petero djece.

Ovog je tjedna otkriveno da je Tori Spelling bila prisiljena ostati u motelu uz cestu za 100 dolara po noćenju sa svojih petero djece. Trenutačni životni uvjeti glumice u velikoj su suprotnosti s vilom vrijednom 155 milijuna dolara, koju je nekoć nazivala domom.

Za Tori, čiji je otac bio jedan od najuspješnijih holivudskih producenata, poznato je da je kao tinejdžerica živjela u drugom najvećem prebivalištu u cijelom Los Angelesu - prostranoj kući koja se proteže na više od 55 tisuća četvornih metara i sadrži 123 prostorije, uključujući 14 spavaćih soba, 27 kupaonica, kuglanu, sobu za zamatanje darova, noćni klub, brijačnicu i muzej za maminu ekspanzivnu kolekciju lutaka.

Odrasla je okružena s 20 članova osoblja koji su je čuvali i družila se s holivudskom elitom od malih nogu, pohađajući glamuroznu privatnu školu u kojoj je mnoštvo drugih zvijezda šetalo hodnicima dok su bili tinejdžeri.

Glumom se počela baviti sa šest godina, zahvaljujući svom slavnom ocu koji je za nju unajmio privatnog trenera, a sa 17 godina naglo je dospjela u središte pozornosti nakon što je glumila u "Beverly Hillsu 90210", za što je opet zaslužan njezin tata koji je producirao seriju.

Pa kako je onda Tori od milijunaške nasljednice i uspješne glumice dospjela do motela od 100 dolara, sama i s petero djece?

Ovo je njezina životna priča.

Tori je rođena 16. svibnja 1973., majka joj je autorica, kazališna producentica i filantropkinja Carole Gene Candy Spelling, a otac hvaljeni filmski i televizijski producent Aaron Spelling, koji stoji iza nekih od najvećih naslova na svijetu uključujući "Brod ljubavi", "Otok fantazije", "7th Heaven", "Melrose Place", "Charmed" i "Beverly Hills 90210".

Kao tinejdžerica pohađala je elitnu privatnu školu koja je koštala 47 tisuća dolara godišnje, zvanu Harvard-Westlake School.

Živjela je u prostranoj vili, nazvanoj The Manor (ime je Tori sama odabrala) i nalazi se u ekskluzivnoj četvrti Holmby Park. Aaron i Candy prvotno su planirali izgraditi zoološki vrt za Tori u kući, ali su naposljetku odlučili da neće jer je ona već bila tinejdžerica kad je gradnja bila dovršena.

Raskošna kuća nalazi se na pet hektara zemlje i može se pohvaliti teniskim terenom, bazenom i četirima garažama, a između njih i prostranog prilaza bilo je mjesta za parkiranje 100 automobila.

Tijekom pojavljivanja u emisiji Jeff Lewis Live 2021., Tori je priznala da je život u ogromnoj kući imao neke nedostatke.

"Vila je bila prekrasno uređena, moja mama ima besprijekoran ukus, ali sobe su bile velike i cijelo je vrijeme bilo hladno", rekla je.

Objasnila je da su rijetko koristili cijeli dom, dodajući: "Provodili smo vrijeme u kuhinji, uredu, spavaćoj sobi mojih roditelja i u našim spavaćim sobama. To je to."

Glumica je o tome govorila dalje u svom podcastu 90210MG, a objasnila je i da je tamo zapravo živjela samo dvije godine, s obzirom na to da vila nije bila dovršena do njezine 17. godine.

"Jako se lako iscrpim... Prošetati se tom kućom bilo je jednostavno fuj. Samo doći tim dizalom na drugi kat bilo je previše za podnijeti", našalila se.

Prisjetila se kako je njezina mama Candy organizirala zabave pune zvijezda u kući, uključujući i onu kojoj je prisustvovao princ Charles. No Tori je priznala da joj je bilo neugodno pokazati ljudima dom jer su je često ismijavali što dolazi iz tako raskošne obitelji.

"Kad sam bila mlađa, ljudi bi mi se rugali jer moj tata ima novca. Stvarno mi je bilo neugodno", podijelila je.

"Bila sam tako nepovezana, to je jednostavno bila neugodnost, sramota zbog bogatstva, iskreno. Nisam uživala u tome jer sam mislila - nitko ne bi trebao imati ovo, ovo je jednostavno ludo."

Candy je naposljetku prodala kuću 2011. godine - pet godina nakon što je njezin suprug Aaron preminuo od komplikacija moždanog udara, i to nasljednici Formule 1 Petri Ecclestone za 85 milijuna dolara.

Ponovno je prodana 2019. za 119,7 milijuna dolara, čime je postavljen kalifornijski rekord u to vrijeme, kanadskom milijarderu Darylu Katzu.

Sa šest godina Tori je počela primati privatne satove od trenera glume prema preporuci svog oca. Kad je imala osam godina, dobila je svoju prvu ulogu, malo pojavljivanje u epizodi serije "Vega$". Sljedećih godina imala je nekoliko gostujućih uloga u serijama poput "The Love Boat", "T.J. Hooker", "Hotel", "Fantasy Island" i "Spašeno od zvona". No njezin veliki uspjeh dogodio se 1990., kada je dobila ulogu Donne Martin u "Beverly Hillsu 90210" zahvaljujući svom slavnom ocu, koji je producirao popularnu seriju.

Serija ju je vinula u zvijezde i pokrenula veliku karijeru. Potom je glumila u "So Notorious", psihološkom trileru "A Friend to Die For", blagdanskim filmovima "A Carol Christmas" i "The Mistle-Tones", komediji "The House of Yes", parodiji "Mrak mrak film", ''Poljubi mladu'' i tako dalje. Osim toga, zvijezda je izdala tri autobiografije, pokrenula vlastitu liniju nakita, pokrenula podcast s kolegicom iz serije 90210 Jennie Garth i voditeljica je serije natjecanja u makeoveru "The Look: All Stars" od 2018. No dok je Torina karijera cvjetala, njezin osobni život bio je opterećen eksplozivnim obiteljskim svađama, propalim brakom i optužbama za nevjeru.

Vjenčala se s glumcem i piscem Charliejem Shanianom u srpnju 2004., ali nakon godinu dana braka veza je naglo prekinuta zbog glasina da je prevarila muža s Deanom McDermottom.

Tori i Dean upoznali su se na snimanju filma "Mind Over Murder" 2005. dok je on također bio u braku s drugom, a ona je kasnije priznala da je imala aferu s njim i da ne žali zbog toga.

U svojim memoarima iz 2009. napisala je: "Bila je to ljubav na prvi pogled. Tako sam jako pala... Tada sam primijetila da ima vjenčani prsten. I - o, da - i ja sam imala muža."

Prisjetila se flertanja s Deanom, ali pretpostavljala je da se ništa neće dogoditi jer su oboje bili u braku s drugim ljudima. Ali jedne su večeri odlučili otići na večeru i izašli na piće nakon toga, a kasnije su završili u krevetu.

"Sljedeći dan kad sam se probudila pokraj Deana, nisam požalila", napisala je.

"Nešto stvarno nije bilo u redu s mojim brakom. Ne samo zato što sam spavala s tim tipom - iako to svakako nije bio pozitivan znak - već zato što nisam požalila."

Ona i Charlie rastali su se u listopadu 2005., a razvod je okončan u travnju 2006. U roku od mjesec dana ona i Dean su se vjenčali.

Prema glumičinim riječima, njezina burna afera razdvojila je njezinu obitelj jer njezini roditelji nisu podržavali odluku da ostavi Charlieja zbog Deana. Njezin odnos s majkom i ocem pokvario se ubrzo nakon vjenčanja s Deanom.

A kad joj je tata umro mjesecima kasnije, Tori je priznala da, iako se s njim pomirila neposredno prije njegove smrti, s mamom nije razgovarala.

Tada je Candy tvrdila da je njihov napet odnos pridonio pogoršanju Aaronovog zdravlja.

"Moja je kći jednog dana odlučila ne razgovarati s mojim mužem, sa mnom i mojim sinom", rekla je Candy u intervjuu.

"Bilo je tužno. To je zapravo ono što je ubilo mog muža. Jednostavno nije želio živjeti nakon toga."

Godine 2009. Candy je podijelila otvoreno pismo Tori, moleći je da odgovori na njezine pozive i SMS poruke.

"Nisi mi odgovorila na e-poruke, telefonske pozive i SMS poruke. Kažeš da gledaš moju internetsku stranicu, pa pokušavam doći do tebe na taj način", napisala je na svojoj internetskoj stranici.

"Želim vidjeti tebe i tvoju obitelj – nasamo, poput normalne obitelji koju kažeš da si oduvijek željela."

Tori joj je odgovorila tijekom razgovora s Peopleom, rekavši: "Ni na koji način je nisam odvojila od nas. Ona je dobrodošla potruditi se ako želi biti prisutna u životima moje djece. Zna kako doći do mene, zna gdje živimo. Ako bi voljela vidjeti svoje unuke, stvarno bi se trebala potruditi doći do njih i vidjeti ih."

Godine 2020. Tori je otkrila da se njihov odnos popravio, a 2022. podijelile su zajedničku fotografiju prvi put nakon nekoliko godina, dok su slavile Candyn rođendan.

Iako je Tori odrasla u jednoj od najbogatijih obitelji na svijetu, tvrdila je da su joj roditelji, čim je dobila ulogu na ''90210'', rekli da je financijski sama. Zahvaljujući uspjehu serije Tori je bilo lako preživjeti, ali kad je došao kraj 2000. godine, teško je upravljala svojim sredstvima. Ubrzo je nagomilala desetke tisuća dolara duga na kreditnoj kartici, što je pripisala lošim kupovnim navikama.

"Iskreno govoreći, odrastala sam na određeni način. Nikada se nisam morala brinuti o novcu... to je bila moja stvarnost", rekla je za Good Morning America.

Glumica je objasnila da je od roditelja odbijala tražiti novac čak i kad je bila najslabija.

"Po mom mišljenju, to bi me činilo onim što su svi mislili da jesam, bogatom djevojčicom kojoj je otac sve plaćao", objasnila je.

"A ja sam to jednostavno odbila biti. Ja bih radije bankrotirala."

Kad je Aaron preminuo 2006., Tori je dobila samo 800 tisuća dolara od procijenjenog bogatstva od 600 milijuna dolara koje je ostavio njezin pokojni otac.

Godine 2016. tužio ju je American Express jer nije platila nepodmireni dug na kreditnoj kartici od 87.594,55 američkih dolara. Prema sudskim dokumentima, novac joj je zaplijenjen s bankovnog računa 2020. godine.

Tori i njezin suprug također su bili pogođeni tužbom City National Bank kasnije te godine, koja je tvrdila da nisu uspjeli otplatiti bankovni kredit od 400 tisuća dolara. Taj slučaj još traje.

Candy je 2006. za New York Times progovorila o novčanim problemima svoje kćeri, a rekla je da bi Tori u jednom šopingu znala zatvoriti trgovinu i potrošiti do 60 tisuća dolara u jednoj kupnji.

"Jednostavno je poludjela", govorila je njena majka tada.

Povrh njezinih financijskih poteškoća, Torin se brak također počeo raspadati posljednjih godina. Godine 2013. Dean je priznao da je varao Tori. Zatim se prijavio na rehabilitaciju kako bi riješio neke zdravstvene i osobne probleme, a njih su dvoje na kraju odlučili ostati zajedno. U intervjuu iz 2015. progovorio je o prevladavanju njihovih bračnih problema, objasnivši: "Ono što smo javno prošli, naučio sam puno i ne bih ponovio. Na kraju dana, zajedno smo, sretni smo i radimo na našoj vezi. Imamo prekrasnu obitelj i prekrasan život."

Međutim, prošlog mjeseca, nakon što su dočekali petero djece zajedno i gotovo dva desetljeća braka, Dean je na Instagramu objavio da su se on i Tori razišli, u objavi koja je nekoliko minuta kasnije izbrisana.

"S velikom tugom i vrlo, vrlo teškim srcem osjećam da smo nakon 18 godina zajedno i petero nevjerojatne djece Tori i ja odlučili krenuti svatko svojim putem i započeti novo vlastito putovanje", napisao je.

"Nastavit ćemo raditi zajedno kao roditelji puni ljubavi i voditi i voljeti našu djecu kroz ovo teško vrijeme. Molimo vas da svi poštujete našu privatnost dok izdvajamo ovo vrijeme da svoju obitelj okružimo ljubavlju i da se probijemo kroz ovo. Hvala svima na podršci i ljubaznosti."

Prema bliskom izvoru, Tori je tjerala Deana da osigura više uloga kako bi uzdržavao svoju obitelj, ali nije bio oduševljen kada su ga ti poslovi prisilili da provodi puno vremena daleko od kuće. Deanov profesionalni život svakako je postao zahtjevniji posljednjih godina, a glumac je dobio glavnu ulogu detektiva Barryja Hamma u kanadskoj TV emisiji "Pretty Hard Cases" 2021., prije nego što je osigurao ulogu u filmu "My Fake Boyfriend".

Izvor je dodao da se Tori osjećala napušteno te da sama odgaja djecu i htjela dio odgovornosti prebaciti i na njega. A onda je uslijedila i selidba. Tori je otkrila da su bili prisiljeni iseliti se iz svog doma nakon što su otkrili ogromnu najezdu plijesni od koje su njezina djeca tako bolesna.

Tada je rekla da traže smještaj preko hotela, Airbnba ili doma dok ne shvate što im je činiti.

Ovaj tjedan bivša glumica 90210 viđena je kako sa svojih petero djece napušta motel uz cestu od 100 dolara po noćenju, a sada sve zanima i što će se dalje zbivati s poznatom glumicom i njezinom djecom.

