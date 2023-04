Supruga čestitala Željku Joksimoviću rođendan, pa objavila njegovu zanimljivu fotku iz noćnog provoda, takvog ga još nismo vidjeli!

Željko Joksimović navršio je 51 godinu, a njegova supruga Jovana poželjela mu je sve najbolje i putem društvenih mreža.

Željko Joksimović slavi 51. rođendan, a njegova supruga Jovana Joksimović nije propustila priliku da mu njegov dan čestita putem društvenih mreža.

Pogledaj i ovo Glavna zvijezda Jovana Joksimović privukla je sve poglede haljinom koju je odabrala za proslavu kod Lepe Brene

41-godišnja Jovana je u priči na svom profilu na Instagramu objavila Željkovu fotografiju iz noćnog izlaska na kojoj veselo pozira s čašom na glavi u izdanju u kojem ga dosad nismo vidjeli, a objavila je i jednu na kojoj zajedno poziraju.

"Sretan rođendan, ljubavi", napisala je Jovana uz objavu.

Par se upoznao 2008. godine na izboru za Eurosong u Beogradu, a iako su u to vrijeme oboje bili u vezama s drugim ljudima, ubrzo su započeli ljubavnu vezu. Jovana je izlazila s poduzetnikom Aleksandrom Zeremskim, a Željko je bio s voditeljivom Adrijanom Čortan, s kojima su raskinuli kako bi mogli biti zajedno.

"Mislim da se između dvoje ljudi nešto dogodi ili ne. Ta zaljubljenost koja dolazi kao neka prva emocija, taj neki životinjski instinkt koji ne možeš spriječiti, meni se dogodilo kada sam imala 27 godina. Prije toga sam bila u jednoj ozbiljnoj vezi i nisam imala niti jedan razlog da ne krenem za svojim osjećajima. Mislim da je to bilo poprilično iskreno s moje strane. Zaljubila sam se i željela sam živjeti svoju ljubav i tako sam se odlučila, a i Željko je tako odlučio. I tako smo postali prvi eurovizijski bračni par", rekla je svojevremeno gostujući u jednoj emisiji na televiziji Pink.

"S jedne strane, i ja sam bila zauzeta, a i on je bio. Nije lako donijeti takve odluke, ali kad nema djece, te stvari su lakše. Moraš biti pošten prema sebi. Ma koliko to djelovalo teško, onog trenutka kada se zaljubiš ti si već prevario osobu s kojom si u vezi. Jednostavno, ne možeš ništa napraviti. Kad si zaljubljen, ne planiraš svoj život tako da provodiš vrijeme s jednom osobom, nego razmišljaš gde ćeš sresti tu drugu osobu i sjesti s njom. To je ta istina koju stavljamo kao nešto što je primarno, a ne želimo da je čujemo. Mislim da je pošteno da kažeš osobi preko puta sebe da si se zaljubio i da vidimo što ćemo", zaključila je tada.

Jovana i Željko vjenčali su se 2012. godine, a u sretnom su braku dobili dvije kćeri Anu i Srnu, te sina Kostu.

