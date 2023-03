Majka Željka Joksimovića otkrila što joj snaha Jovana nikada ne može oprostiti: ''Nastradala sam ni kriva ni dužna...''

Majka Željka Joksimovića otkrila je da sa snahom Jovakom Joksimović i nije u najbolji odnosima, a ovo je razlog.

U životu pjevača Željka Joksimovića sve izgleda kao da je savršeno, ali čini se da i u njegovoj bajci postoje neke trzavice.

Pogledaj i ovo Rijetko zajedničko pojavljivanje Željko Joksimović pored supruge pao u drugi plan, lijepa Jovana pokazala je adute i ukrala svu pažnju!

Naime, majka Željka Joksimovića Vesna otkrila je kako baš i nije u najboljim odnosima sa snahom Jovanom Joksimović, a za sve je kriv jedan novinski naslov.

Vesna je rekla da je s Jovanom bila bliska do tog trenutka, a onda se sve promijenilo, piše Nov''Jovana je potpuno tip djevojke kakve Željko voli. Jedno vijreme sam je viđala baš često i bile smo vrlo bliske, ali nakon što sam u jednim novinama izjavila da želim unučiće – udaljile smo se. Tada je izašao naslov: ''Željkova mama otkriva da je Jovana trudna'', to je bila čista laž, a ja sam ni kriva ni dužna nastradala. Ona mi to izgleda nije mogla oprostiti i otad je među nama neka distanca'', rekla je tada pjevačeva majka, prenosi Svet.

S druge strane, sa Željkovom prvom suprugom Vesnom i danas je bliska.

''Ona često sa njihovom kćerkom Minom dolazi kod nas u vikendicu u Valjevu. Uvijek smo se dobro slagale i ostale smo u odličnim odnosima. Znam je još iz srednje škole, pa mi je kao kćerka'', rekla je Joksimovićeva majka.

Željkovi roditelji su redovni gosti na svim svečanostima koje pjevač i voditeljica organiziraju, a Jovana ih uvijek srdačno dočeka te djeluje da je između njih sve kako treba. Ali, čini se da tako baš i nije.

Pjevačev brat Saša ranije je kazao da ne provodi mnogo vremena sa Željkom.

''Moram da budem blizak sa svojim bratom, ali se ne družimo obiteljski'', rekao je Saša jednom za Hello.

Inače, Željko i Jovana nemaju djece, a u braku s bivšom suprugom Vesnom Željko je dobio kći Minu Joksimović.

