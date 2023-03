Sonja Kovač uz romantične fotografije sa zaručnikom otkrila da imaju razlog za slavlje: "Možda je vrijeme da počnem planirati vjenčanje?"

Sonja Kovač na Instagramu je obilježila 11. godišnjicu veze s Goranom Mandićem fotografijama s njihovih zaruka.

Influencerica i bivša glumica Sonja Kovač prije točno godinu dana zaručila se za svojeg dugogodišnjeg dečka Gorana Mandića.

Pogledaj i ovo odmor iz snova Sonja Kovač pozirala gola u krevetu i pokazala bajkovit prizor iz luksuznog smještaja u kojem boravi

Goran ju je zaprosio na Maldivima i to na 10. godišnjicu njihove veze, a Sonja je sada imala dobar povod za prisjećanje na te romantične trenutke.

"Ljubavna priča od 2012. Throwback od prije godinu dana kada se deseta godišnjica pretvorila u zaruke! Možda je sada na jedanaestu godišnjicu vrijeme početi planirati vjenčanje! Ima li tu još koja buduća mladenka za pokoji savjet odakle krenuti?", napisala je na Instagramu i zaintrigirala pratitelje.

"Znači javno daješ na znanje da kreće planiranje vjenčanja?" odmah ju je upitala jedna pratiteljica, na što joj je Sonja odgovorila: "Rekla sam možda! Uhvati me stres samo pri pomisli na organizaciju".

U komentarima je Sonja dobila i hrpu čestitki, ali i savjete drugih mladenki.

Podsjetimo, Sonja je svojeg zaručnika godinama uspješno skrivala od javnosti, no danas često dijeli njihove zajedničke fotografije i to obično one s putovanja na egzotične destinacije.

