Željko Bebek suprugu je povodom važne godišnjice iznenadio romantičnim putovanjem, evo gdje ju je to odveo!

Željko Bebek i njegova supruga Ružica proslavili su 22. godine braka, za godišnjicu su otputovali na romantični izlet u Italiju.

Legendarni glazbenik Željko Bebek sa svojom suprugom Ružicom otputovao je u Rim, a bračni par tamo je proslavio 22 godine braka.

Zajedno su pozirali ispred fontane di Trevi, a pjevač se fotografijom pohvalio i na društvenim mrežama.

''Sretna nam 22., ljubavi'', napisao je Bebek u opisu fotografije.

I supruga Ružica se na svom Instagramu pohvalila s nekoliko fotografija.

''Vatikan, Rim i naše 22'', napisala je ona.

Par je ostavio i lokot za sreću na za to predviđenom mjestu, a na njega su napisali ''*RŽB*''.

Željko je od Ružice stariji 34 godine i to je razlog zbog kojeg su mnogi u njih sumnjali.

''Mi smo u to ušli zato što osjećamo da možemo, da ćemo sigurno uspjeti naći suradnju i veliku ljubav. Nije bilo stroge kritike ali je kritika bila kroz to pitanje - kako vas dvoje? I sad nakon naših 25 godina koliko smo zajedno, naslovi u novinama su Željko Bebek i 34 godine mlađa supruga. Pa 25 godina sam s njim, nisam dva mjeseca pa da bude ono bombastično ''34 godine mlađa''. Meni su ti napisi s godinama zbilja bezveze. Toliko mlađa, pa što toliko mlađa - 25 godina sam s njim, to uopće nema veze, godine su samo broj'', ispričala je jednom Ružica za In magazin.

Ružica je Bebekova treća supruga, ali čini se kako je vrijedilo pokušavati i iskušati se u trećoj sreći.

"Nekom se to desi jednom, nekom se ne desi nikad. Ja sam probao brak tri puta i iz treće je uspjelo. Pamtiš svaki datum, svaki termin susreta, vjenčanje, rođenje djece i onda ti dani kojih se sjećaš uvijek upotpunjuju tu ljepotu življenja. I zato sam ja najsretniji valjda muškarac na svijetu'', rekao je Željko.

Njihov je početak kao iz neke bajke. Naime, Željko i Ružica upoznali su se tako što ga je ona došla zamoliti za autogram na jednom njegovu koncertu. Zajedno imaju dvoje djece, sina Zvonimira, koji je nastavio tatinim stopama te svira gitaru u očevu bendu, i kćer Katarinu.

