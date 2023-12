Željko Bebek postao je prvi glazbenik na svijetu koji ima svoj kolač, osmislila ga je vrsna hrvatska slastičarka

Željko Bebek jedini je domaći glazbenik koji ima tortu nazvanu prema njemu. Za to je zaslužna trostruka državna prvakinja u slastičarstvu Mirjana Špoljar, koji je za legendarnog glazbenika osmislila kolač koji je prava rapsodija okusa. Kako je do toga došlo, kako se Željko snalazi u kuhinji te kojom je pjesmom završilo njihovo druženje, otkriva naša Dijana Kardum za In magazin.

Pun okusa, prekrasnog izgleda i okusa. Upravo je takva torta koja nosi ime i posvećena je glazbeniku Željku Bebeku. Osmislila ga je vrhunska slastičarka Mirjana Špoljar, a svoju je premijeru doživio za 50. obljetnicu karijere i 78. rođendan glazbenika.



''Iznenadila me Mirjana jako i kad smo pripremali koncert u Areni sastavili smo tu priču da ću ja biti, oni su mi tako i rekli, da ću ja biti prvi glazbenik u svijetu koji će imati kolač po svom imenu. Fakat me to zaprimilo, ali ja sam veliki ljubitelj kolača i na neki način mi je imponiralo da Mirjana napravi kolač po nekoj mojoj želji na svoj način. I oduševljen sam kad sam ga isprobao'', rekao je Željko.



''Moram priznat da je ideja došla. Vidjela sam najavu za koncert i željela sam sudjelovati u koncertu s obzirom da radim takav posao koji je angažiran 24 sata na da i željela sam ići na taj koncert i rekla sam suprugu željela sam ići i voljela bih napraviti tortu'', ispričala je Mirjana .

Za osmišljavanje i provedbu ideje imala je tek tjedan dana.



''Kuhana krema s tri vrste čokolade, između ostalog i opalis čokolada koja je dosta specifična okusima, također tamni kakao jedan brownie biskvit, jedan confie od malina koji je oplemenjen s vanilijom'', rekla je Mirjana.

Nije se malina bez razloga našla u ovom slatkom iznenađenju.



''Imamo vrt već pet godina tamo u Starom brodu, blizu Letovanića i osnova nam je bilo kako volimo malinu, da u vrtu uzgojimo maline koje rađaju više puta. Tako da kad dođemo na vikendicu prvo odemo u vrt najest se malina. Jer to je voćka koja plijeni'', priča Bebek.

Dok izradu kolača prepušta u sigurne ruke, popularni Bebek majstor je od ribe.

''Ja sam zadužen u glavnom kada se radi nešto sa ribom, pošto nisam samo ljubitelj ribe nego sam i ljubitelj ribolova po Jadranu. Volimo putovanja po Jadranu i hranimo se sami i onda kad treba spremit ja s užitkom to radim. Ne zato što radim najbolje u obitelji, nego zato što sam sebi našao priliku da dam svoj doprinos'', otkrio je.

Tijekom dugogodišnje karijere mnogo je poklona primio, a jedan mu je posebno bio drag.



''Nedavno donji Andrijevci kad sam slavio 77 rođendan, ljudi su dali od drveta napravit pladanj koji je bio u obliku gitare i onda su ga naravno ukrasili slavonskim specijalitetima, sa slaninom, s kulenom, sa svime. To je bio pladanj koji je služio za proslavu u backstageu'', priča Bebek.

Tortom koja nosi Bebekovo ime sladili su se i nakon koncerta u Areni. Mirjani je naime šećer na kraju ali i na početku. Pa iako iz njezine pećnice svakoga dana izlazi mnoge delicije, kolači joj ipak nikad ne dosade



''Dođe mi u svakodnevnom životu, jednostavno onako, probudite se e da to bi se moglo s tim iskombinirat, to bi moglo biti to i to u jednoj cijelini izgleda tako, međutim da ne živite u zabludi to ne ispadne od prve. Volim naglasiti, ne volim kopirat nikoga, dakle volim bit svoja i volim da se moj rad prepozna, da se vidi i da se zna to je onaj final touch, moje ime i prezime.'', dodala je Mirjana.

Dosada je osmislila kolač i za glumicu Milu Jovovich, a u planu su joj još neki.

''Voljela bih možda čak i za Severinu možda, za Luku Modrića, vidjet ćemo kuda će nas put navesti'', otkrila je Mirjana.

Jer tako ju je put naveo i do Bebeka, a svoje druženje na kraju su zaključili na najslađi način - kolačem i pjesmom.

