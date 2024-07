Žanamari objavila potresne snimke iz Tučepa, oglasila se: ''Ljudi koji gase cijelu noć su jedva okej...''

Naša pjevačica Žanamari Perčić trenutno je u Tučepima, a sad se javila pratiteljima o požaru koji je sinoć pred sobom uništavao sve.

Naša pjevačica Žanamari Perčić trenutno boravi u Tučepima gdje njena obitelj ima kuću, a sinoć je snimila strašni požar koji je satima prijetio ovom mjestu. Snimku je objavila na Instagram pričama.

Mnogi njeni pratitelji zabrinuli su se za njenu sigurnost i upitali je je li dobro, a ona se sada oglasila i otkrila kako je.

''Ljudi da se javim, mi jesmo okej, tučepska šuma nije okej, ljudi koji gase cijelu noć su jedva okej. Svaka vam čast, hvala vam što ste nam spasili i kuće i živote, hvala na nadljudskim naporima. Mislim da se vatrogasci danas, pogotovo u Hrvatskoj tijekom ljeta, trebaju puno puno više cijeniti'', rekla je.

Prisjetila se da joj ovo nije prvi požar, ali da je ovo iskustvo puno strašnije od prošlog.

''Prošle godine sam se našla isto usred nekog požara u Trogiru s djetetom, ali duplo je strašnije kad ti se to događa doslovno iza kuće i kad gledaš kako bukti. Vidjet to preko ceste je strašno. Ljudi koji ste bili gore i koji ste tu vatru cijelu noć obuzdavali hvala vam od srca. Nadam se da će danas to do kraja biti riješeno. Ljudi molim vas pazite na šume, ovo nije humano'', dodala je.

Otkrila je da i da je prvo kad se probudila pogledala Biokovo, ali planinu nije vidjela jer je sve u dimu.

