Štikle od 24 centimetra - to je prvo što je Maja primijetila kad se ova žena pojavila na bini: ''Strašno, ali senzualno!''

Jedinstveni stil plesa u showu Supertalent izvela je zanimljiva Yuliana Kobtseva i to na 24 centimetra visokim petama!

Yuliana Kobtseva u showu Supertalent pokazala je jedinstven plesni stil jako popularan u Rusiji - frame up strip, a izvela ga je u petama od 24 centimetra.

''Ovaj ples nije povezans klubovima i vulgarnošću, prikazuje ženstveni ples na visokim petama kao umjetnost. To je umjetnost na visokim petama, želim razbiti sve stereotipe i raditi umjetnost na štiklama''', objasnila je te ispričala svoju priču.

''Kći mi sad ima godinu i osam mjeseci. Nisam planirala trudnoću i tada sam bila jako popularna umjetnica u Rusiji. Onda sam shvatila da sam trudna i za mene je to bilo stresno. Udebljala sam se 10 kila tijekom trudnoće i trebalo mi je da se vratim u formu. Nisam ista kao prije, neke stvari ne mogu raditi kao prije, ali život mi se promijenio na najbolji mogući način. Majčinstvo te promijeni kao ženu i odredi kao umjetnicu. Želim dijeliti svoju umjetnost i filozofiju. Želim poduprijeti sve žene koje su rodile. Neka ih ne bude strah plesa i neka budu u dobroj tjelesnoj formi. Neka se ne boje ostariti, sa zdravim tijelom se može plesati u svakoj dobi''. zaključila je Yuliana.

Žiri je bio oduševljen viđenim.

''Bilo je više kao umjetnost, pokret, ples, tijelo, sposobnost, to je ono što sam ja vidio'', rekao je Fabijan.

''Strašno, ali senzualno, bizarno, ali zavodljivo. Bila sam uplašena, ali htjela bih još, toliko emocija. Vaše tijelo nije pravo tijelo, djeluje kao da nije ljudsko'', bio je Majin komentar.

''Ovo je bilo nešto novo za mene'', priznao je Davor.

''Sviđa mi se fokus u tvojim očima, cijelo vrijeme su me uznemiravale tvoje štikle. Ne želim da mi one odvlače pažnju od tvoje umjetnosti i plesa, ali to je samo moje mišljenje'', komentirala je Martina.

