I žena iz publike zbog ovog je nastupa pobjegla sa svog mjesta, a Maja i Martina jedva su izdržale: ''Izaziva mi mučninu!''

Nastup Talijana Zene Sputafuocoa izazvao je vriskove u žiriju i publici showa Supertalent.

Kad je vidjela da Zeno Sputafuoco dolazi na pozornicu showa Supertalent, Martina je odmah rekla da se ne osjeća nimalo ugodno.

S njom se složila i Maja.

''Meni nije dobro'', rekla je.

Njegov nastup bilo je toliko teško gledati, u što se možete uvjeriti u našem videu, da je čak i žena iz publike pobjegla sa svog mjesta.

Davoru i Fabijanu nastup je bio dobar, ali Martina i Maja bile su prepadnute.

''Ja ne volim to, to mi izaziva mučninu, nisam vidjela veći dio odvratnoća i ne želim to gledati'', oštro je zaključila Martina poslije performansa.

''Meni je bilo dobro muka pa ja mislim da je to dobro napravljeno'', davor.

''Ja sam prepadnuta, nizašto vas ne bih htjela vidjeti ponovno'', složila se Maja s Martinom.

A ovako je Zeno predstavio sebe i svoj performans.

''Zeno predstavlja ništavilo. Zlo koje te obuzme i uđe ti u glavu čim ga pogledaš. Naprotiv, ja sam Vicenzo Carranante koji tumačim Zena i njegova sam suprotnost. Imam suprugu djecu i puno kućnih ljubimaca i lijep život pun strasti. Sviđa mi se biti kod kuće i opuštati se u svom vrtu. Kada uvježbavam nešo novo prvo to pokažem svojoj supruzi i djeci. Kada guram kuku u nos ili gutam mačeve, to im je dio svakodnevice. sve u svemu, čovjek sam kao i svaki drug'', ispričao je Zeno pozadinu ovog svog nastupa.

