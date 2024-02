Vladimir Kočiš Zec o strašnim lažima koje se šire o njemu: "Objavio sam na Facebooku da sam živ i zdrav"

Na društvenim mrežama proširile su se lažne vijesti o našem glazbeniku Vladimiru Kočišu Zecu.

Naš glazbenik Vladimir Kočiš Zec našao se na meti prevaranata koji na društvenim mrežama šire lažne vijesti o njemu.

Naime, Na Facebooku se pojavila plaćena objava pod naslovom "Skandal koji je šokirao cijeli svijet!" uz koju je stajao opis: "Vladimir Kočiš Zec u neviđenom skandalu, karijera u opasnosti!".

Usto, društvenim mrežama kruži i vijest da je glazbenik preminuo.

"Zemlja je izgubila jednog od svojih najpoznatijih glazbenika", piše u objavi uz Vladimirovu crno-bijelu fotografiju.

"Gluposti. Za svaku osudu. Netko me uzeo na zub. Nemoguće pronaći izvor, tako da ću to ignorirati", komentirao je Vladimir za 24 sata.

"Objavio sam na Facebooku da sam živ i zdrav. To mi je bilo važno zbog prijatelja, jer su se neki od njih uplašili. To nije za šaliti se. Nisam jedini kome to rade. Kad se umiješa umjetna inteligencija ode sve k vragu", rekao je 75-godišnji glazbenik.

Vladimir je na sceni prisutan više od pola stoljeća i najpoznatiji je kao pjevač i gitarist grupe Novi fosili, i još nastupa sa Sanjom Doležal i Marinkom Colnagom, no izgradio je i uspješnu samostalnu karijeru te je krajem prošle godine izbacio studijski album "Tako je to kada se voli".

