Vladimir Kočiš Zec najavio spektakl za sljedeću godinu: ''Datum je već rezerviran, ali vam ga ne smijem otkriti!''

Na glazbenoj sceni je više od pola vijeka, a 91. je napisao je jednu od naljepših pjesama posvećenih Gradu heroju. Vladimir Kočiš Zec publiku časti novim studijskim albumom i eksluzivno nam otkriva da sa Sanjom i Marinkom iduće godine sprema spektakl u zagrebačkoj Areni.

"Ja sam Vladimir Kočiš Zec koji je otpjevao jedan od najveća tri hita hrvatske pop glazbe, a pjesma se zove "Za dobra stara vremena...", predstavio se naš glazbenik na početku intervjua za In magazin.

Iako je prva asocijacija za Zeca, Novi Fosili, legendarni glazbenik desetljećima uspješno plovi i solo vodama. Upravo je doplovio do novog albuma zanimljivog naziva "Tako je to kada se voli".

"Stavio sam ga namjerno jer sve pjesme na tom CD-u su ljubavne, i svaka priča o jednoj ljubavi i onda je zaključak - poslušajte te pjesme i onda ćete vidjeti šta znači to kada se voli'', objasnio je.

Autor jedne od najljepših i najemotivnijih antiratnih pjesama "Gospodine generale", novi album najavljuje ljubavnom baladom "Dolazim ti".

"Dopala mi se jedna mala slika kad muškarac zabrlja, otiđe od kuće, pa onda se mora vaditi na tisuću načina. Jedan od njih je da tepaš ženi, da joj nosiš cvijeće...", kaže.

"Ova emisija bi bila prekratka da vam ja sad otkrijem sve trikove kojima sam se u životu vadio kod žena. Tako da ovi mladi to meni ne bi ni vjerovali, koji su to trikovi, da ne govorim o mom kolegi iz banda koji je najstariji - Marinko Colnago, on ima čitavu brošuru trikova kako se spasiti i vaditi kod žena.", otkrio je Vladimir.

Uz devet ljubavnih pjesama prepoznatljivog mu glazbenog izričaja, Zec se okušao i u nečem potpuno netipičnog za njega.

''Predstavljam se u jednoj tamburaškoj pjesmi koja se zove Dan za danom. Drugačiji Zec nego obično, ima lijepe stihove pjesma i zašto ne uzeti. Ne treba bježati od dobre pjesme, bez obzira što nije stilski i u filmu koji ja guram već godinama.", kaže.

e bježi Zec ni od priznanja da su se članovi nekadašnjih Novih Fosila u mladosti vodili život pravih rokerskih zvijezda. Ako ste do sad mislili da je samo Keith Richards bacao televizor kroz prozor hotelske sobe, vrijeme je da promijenite mišljenje.

''Dosta se konzumiralo alkohola, pa se između ostalog dogodilo i to da je letio televizor, letjele su u Beogradu lubenice s petog kata na asfalt, zalijevanje televizora sa šampanjcem i tako dalje. Međutim bitno je reći sljedeće: Plaćena je sva šteta što je učinjena. Tako da iza nas nema nikavih repova i nikavih dugova'', kaže.

No zato su svojim bezvremenskim hitovima zadužili hrvatsku zabavnu glazbu. "Za dobra stara vremena", "Ja sam za ples" , "Tonka" , "Najdraže moje ", samo su neki od nezaboravnih evergreenina Novih Fosila, koje će eksluzivno doznajemo s njima zapjevati zbor sastavljen od tisuća i tisuća glasova njihove vjerne publike.

"Sljedeće godine se navršava 55 godina postojanja grupe Novi Fosili. Mi ćemo obilježiti tu hvalevrijednu brojku, jednim velikim koncertom u zagrebačkoj Areni. To će biti u drugoj polovici sljedeće godine, datum je već rezerviran, ali vam ga ne smijem otkriti'', otkrio je.

Sanju, Marinka i Zeca uvijek je dobro vidjeti opet.

