Emotivna Vjekoslava Huljić podijelila lijepu uspomenu s Tončijem: "Od toga je prošlo 27 godina"

Vjekoslava Huljić na promociji novog albuma Jelene Rozge prisjetila se jednog posebnom trenutka sa suprugom Tončijem.

Supružnici Tonči i Vjekoslava Huljić došli su podržati Jelenu Rozgu na promociji njezina novog albuma "Minut srca mog" u Zagrebu.

Vjekoslava je po dolasku ukrala pažnju u elegantnom bijelom odjelu, a zatim se popela i na pozornicu zagrliti Jelenu te je tom prilikom podijelila i jednu lijepu uspomenu.

"Prije 27 godina Tonči je donio kući kazetu i kaže poslušajmo ovo, stavi kazetu i čim je krenula pogledamo se i nasmijemo se. Ta djevojka u glasu je imala i nježnost, i moć, i karizmatičnost i odmah smo rekli - to je to! Od toga je prošlo 27 godina, počela je hodati na prstima, a onda je to preraslo u velike korake i moćan glas", prisjetila se Vjekoslava Huljić svog prvog susreta s Jeleninim talentom.

"Minut srca mog" album je na kojem je Jelena dugo i naporno radila okupivši oko sebe najbolje glazbenike i iznimnog producenta.

"Sretna sam i zahvalna što je na putu stvaranja ovog albuma uz mene bio producent Srđan Sekulović Skansi, ali i što su kroz cijelu moju karijeru u mene vjerovali Vjekoslava i Tonči Huljić. Prepoznavši moj sentiment, darovali su mi ono za što živim, cijeli svijet čarobnih pjesama", kazala je Rozga.

Osim obitelji Huljić, glazbenicu su na promociji podržali i Marko Tolja, Matija Cvek, Ljupka Gojić Mikić, Nika Turković, Tatjana Dragović i Vlaho Arbulić, Jole, Lejla Filipović, Matea i Bruno Kovačević te brojni drugi prijatelji i kolege, a došli su joj i roditelji koje rijetko imamo priliku vidjeti.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Fotka Simone Mijoković iz 2007. pokazala kakvim je razuzdanim životom tada živjela, prozirna odjeća nije joj predstavljala problem

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari očarala u sportskom grudnjaku sa zanimljivim prorezom, samo ona može vježbati u ovakvom izdanju!