Rijetki znaju tko je zapravo zaslužan što je Rozga postala pjevačica Magazina: ''Ja ne znam što je njoj bilo taj dan!''

Jelena Rozga u glazbenu povijest je zlatnim slovima upisana kao prva žena koja je rasprodala splitsku Arenu, a 17. prosinca sprema se na velik pohod i na onu zagrebačku, koja će biti prvo odredište njezine velike turneje. Sjajna uvertira u nadolazeći megaspektakl, bio je jučerašnji mini koncert, na kojem je jedna od naših najvećih regionalnih zvijezda promovirala novi akustični album "Minut srca mog". Jelenu su podržale brojne poznate zvijezde, a najemotivniji trenutak večeri svakako je bio onaj kad su joj se na pozornici pridružili roditelji.

Ljubav je sinoć poharala Zagreb. Jelena Rozga u novo je ruho odjenula 19 najvećih hitova, još od doba kad je bila pjevačica Magazina. Akustičnim albumom "Minut srca mog", uz pomoć poznatog producenta Srđana Sekulovića Skansija, ostvarila je svoj san.

''Album do kojeg mi je strašno stalo jer sam sama došla na ideju da radim ovaj album. ''Mjesecima nisam izlazila iz studija, radili smo nas dvoje od jutra do mraka i napravili zaista ovu lipotu od albuma. Stvarno je bilo naporno. Ja ove godine nisam popila kavu, mislim jedno pet puta, nisam se okupala nijednom, ali mislim da je to sve vrijedilo ovog svega, pljeska i osmijeha...", kaže Jelena.

S Jelenom je jučer na promociji uglas pjevao, ali i zaplesao, zbor sastavljen od brojnih domaćih zvijezda u publici.

"Duhovita, smiješna, zabavna, vrlo jednostavna jedna osoba i to najviše cijenim i volim kod nje. Ono što mogu reći da je na jednom njenom koncertu mene Mika zaprosio, pa imamo baš neku poveznicu'', otkrila je Ljupka Gojić Mikić.

"Meni je izuzetno draga i mila , općenito netko tko je fino vodio svoju karijeru i bez skandala...", kaže Lejla Filipović.

"Dobra prijateljica koja uvijek uleti kad nešto trebam, tako se po tom pitanju već i dokazala. ", kaže Marko Tolja.

''Entuzijastična osoba, vesela osoba, iskrena osoba, nasmijana osoba i osoba koja jednostavno plijeni pažnju koja zaslužuje to što je'', rekao je Matija.

"Ista je privatno kao i na sceni. Ono što vidite to ona je, nije jedna od onih koja će vam glumiti i biti jedno pred kamerama, drugo iza'', govori.

U prvim redovima svoju Jele bodrili su i njezini roditelji. Trenutak kad su joj se mama Marija i tata Ante pridružili na pozornici, definitivno je bio najemotivniji trenutak večeri.

''Oni su cijeli moj život, cijelu glazbenu karijeru podrška, oni su zaista najdivniji na svijetu, ali su jako sramežljivi i bilo je nećemo se, ne želimo se slikati, a ja govorim mama, tata, tu ćete biti, hoću da vas gledam i da vidite svoje dijete šta je napravilo'', priča Jelena.

Možda niste znali da je upravo sramežljiva mama zaslužna za to što je Jelena postala pjevačica Magazina.

''Negdje je pročitala u članku da Danijela odlazi i da traće novu pjevačicu. Ja ne znam što je njoj bilo taj dan i kako je skupila hrabrosti da nazove Tončija. Ustvari dobila je njegovog pokojnog tatu, barbi Ivi se svidjela i dobil je njihov broj u Splitu kućni. Javila se Vjekoslava, Vjekoslava je napisala moje ime i prezime'', priča Jelena.

''Meni se dopalo ime, ime mi je kao nesto "nomen est omen" i rekao sam to je ta. A zaista samo na ime, sjeo sam u auto, mama mi je dala kazetu, pustili smo tu kazetu, pjevala je jednu pjesmu Magazina iz doba Ljilje, ja i Vjekoslava smo se pogledali, nasmijali i rekli kako si znao", priča Tonči Huljić.

Ostalo je povijest. Tadašnja maturantica, baletne papučice zamijenila je mikrofonom i vinula se u zvjezdane visine.

''Ja sam stvarno bila dijete, išla sam u četvrti srednje i nisam razumjela šta se meni sad dešava, iz kazališta došla na binu. Noćni život, ja sam živjela potpuno drugačiji život, ja sam se budila u 6 išla leći u 9. Ovo je bilo nešto sasvim novo za mene, ali je meni to bilo super. Voljela sam glazbu, voljela sam pjevati, uvijek sam voljela biti na bini'', priča.

Iako je ime jednog od njezinih najvećih hitova ''Razmažena'', Jelena je na zvjezdani tron zasjela isključivo zahvaljujući vlastitom trudu i upornosti.

''Sigurno jedna od najvrednijih osoba koje sam ja u zivotu upoznao. Ja volim raditi, ja volim svoj posao, ali ona je tri levela iznad'', kaže Tonči.

''Jelena je jedna idelana kombinacija talenta i rada, rada, rada i rada , izgleda i srca s kojim pjeva'', rekla je Vjekoslava.

Iako je svoje najveće hitove vezala u album koji nosi ime prema njezinu veliku hitu "Minut srca tvog", Jelena nam priznaje da joj se ova pjesma ipak nije svidjela na prvu.

'' Kad sam prvi put čula tu pjemsu, meni je ta pjesma bila grozna . Nisam razumjela Tončija šta on sad s tom pjesmom želi, kad je dosadna, dosadna pjesma meni. Međutim godine kako su prolazile, ta pjesma je rasla i narasla je u jedni od najvećih pjesma u mojoj karijeri i meni jedna od najdražih'', otkrila je Jelena.

U karijeri dugoj gotovo tri desetljeća, Jelena je nizala hitove jedan za drugim. No cijelo vrijeme ostala je ona nježna, iskrena i neiskvarena djevojčica. Ipak, priznaje da je s godinama nešto promijenila.

''Kad mi se nešto ne sviđa, ja kažem. Promijenila sam se puno zadnjih godina, kažem kad mi nešto nije dobro, kažem i ne, neću to'', priča.

''Novom pjesmom se vraća svojim glazbenim počecima. "Samo se ljubit isplati" njezin je životni moto.

"Apsolutno. Nema ništa ljepše nego kad obaviš sve i prije spavanja se stisnut uz nekog koga voliš i onako se malo jubitttt. ", govori Jelena.

Iskrenu ljubav Jelena će osjetiti i 17. prosinca u zagrebačkoj Areni, koju njezina vjerna publika namjerava popuniti do posljednjeg mjesta.

''Maloprije dok smo se spremali i pričali kako će to izgledati na dan. Ja govorim, ja ne znam kako ću se popet na binu, ne zezam se, ozbiljna sam, onda su rekli da će me doći gurnuti, zezam se naravn. Velika je to odgovornost 17, 18 tisuća ljudi, ja želim da to bude sve savršeno kao što je bilo i večeras'', rekla je.

A jedino na savršenstvo, Jelena nas je navikla svih ovih godina.

