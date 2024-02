Priredio je show za pamćenje na najvećem sportskom spektaklu, a nitko ne može vjerovati koliko ima godina!

Usher je oduševio nastupom na Super Bowlu 2024., a ljudi se već danima ne mogu načuditi kako glazbenik izgleda za svoje godine.

Glazbeniku Usheru ove je godine pripala čast da nastupi na poluvremenu jednog od najvećih sportskih događaja Super Bowlu.

Usher je ispunio sva očekivanja. Osim što je sve pjesme otpjevao uživo, cijelo je vrijeme je i plesao, a publiku je bacio u delirij kada je skinuo majicu i pokazao isklesano tijelo. Kasnije je na pozornicu čak izašao u koturaljkama u kojima je izveo vješte plesne pokrete.

Useru su se na pozornici pridružili i gosti. S Aliciom Keys izveo je njihov duet "My Boo", a ona je otpjevala i svoju pjesmu "If I Ain’t Got You". Glazbenica HER pridružila mu se na gitari tijekom pjesme "U Got It Bad". Nastup je završio svojim velikim hitom "Yeah", tijekom kojeg su mu se pridružili reperi Lil Jon i Ludacris.

Cijeli nastup pogledajte OVDJE.

Ono o čemu se danima prije Usherova nastupa u nevjerici pričalo su njegove godine. Naime, otkako se nedavno razgolićen pojavio u kampanji brenda SKIMS Kim Kardashian, njegove fotografije preplavile su društvene mreže jer nitko nije mogao vjerovati da Usher ima 45 godina.

"Nema šanse da je stariji od 37!", "Izgleda kao da je u 30-ima", "Ne izgleda dovoljno staro da ima hipoteku", "Nema šanse da je stariji od 37, 382, neki su od komentara s društvenih mreža.

Biste li dali Usheru 45 godina? Da, izgleda tako

Ne, izgleda puno mlađe Da, izgleda tako

Ne, izgleda puno mlađe Ukupno glasova:

Usher je karijeru započeo početkom 90-ih, a proslavio se albumom "My Way", s kojeg je njegov priv hit singl "Nice and Slow". Zatim je 2004. objavio album Confessions, koji je prodan u 10 milijuna primjeraka u SAD-u te 20 milijuna primjeraka u svijetu. Tijekom karijere osvojio je sedam Grammyja, četiri World Music Awards, šest American Music Awards, 22 Billboard Music Awards i brojna druga priznanja, a Udruženje diskografske industrije u Americi Ushera je proglasilo jednim od najuspješnijih izvođača u povijesti američke glazbe. Ove godine je objavio svoj deveti studijski album "Coming Home".

