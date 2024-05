Kći Zdravka Čolića pokazala je kakvu su feštu priredili njenom ocu za rođendan!

Kći Zdravka Čolića, Una Čolić, pokazala je kako su proslavili pjevačev 73. rođendan.

Bosanskohercegovački pjevač Zdravko Čolić danas je proslavio 73. rođendan u krugu obitelji, a djelić atmosfere otkrila je njegova kći Una, koja je podijelila fotografiju na svojim društvenim mrežama.

''Tatin rođendan'', kratko je napisala Una.

Pjevač je za svoj rođendan imao rođendansku tortu, a pokraj nje Una je fotografirala i čaše te ostatak stola koji je bio dekoriran čašama te šumskim voćem.

Inače, Zdravko je u braku sa suprugom Aleksandrom od 2001. godine, par se upoznao u Makarskoj, a osim kćeri Une, imaju i kćer Laru. Pjevač često ističe kako je povezan s obitelji, a svojevremeno je prokomentirao i Uninu aktivnost na društvenim mrežama.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike", objasnio je Čolić.

Inače, Una Čolić vrlo je popularna na društvenim mrežama. Često s pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a njen profil obiluje fotografijama iz izlazaka, luksuznih restorana i putovanja na koja stalno ide.

