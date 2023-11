Starija kći Zdravka Čolića luksuzni restoran zamijenila je kućnom kuhinjom, pa se pohvalila djelom svojih ruku!

Una Čolić na Instagramu se pohvalila kako je zamijesila domaću pitu, ovo je mnoge iznenadilo.

Starija kćerka Zdravka Čolića, Una Čolić, vrlo je popularna na društvenim mrežama. Često s pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a njen profil obiluje fotografijama iz izlazaka, luksuznih restorana i putovanja na koja stalno ide.

No, ovaj put, Una se odlučila pohvaliti kućnom atmosferom i svojim kulinarskim sposobnostima te je pokazala kako izgleda kada ona uđe u kuhinju i napravi večeru.

Fotografirala je pitu u pećnici za koju je sama razvukla kore, pišu bosanski mediji.

''U procesu'', napisala je na fotografiji koju možete vidjeti u galeriji.

Inače, Una se često hvali luksuzom u kojem uživa, a njezin slavni tata jednom je progovorio i o fotografijama svoje kćerke koje objavljuje na internetu.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se slikati. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja joj ne mogu zabraniti, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kod kuće, pa onda čekaš da izradiš slike", rekao je Čola.

Čolić je Unu dobio sa suprugom Aleksandrom, s kojom je u braku od 2001. godine, a par osim nje ima i mlađu kćer Laru.

