Tonči Huljić se pohvalio novom titulom svoje unučice Albe, a evo i po čemu je ona to skroz neopisiva!

Tonči Huljić je u velikom razgovoru za Radio Dalmaciju otkrio što Splićani mogu očekivati na novom izdanju Melodija Jadrana, kako je hit "Jedini“ zapravo bio napisan za Jasnu Zlokić, što zamjera Puljanima, ali i zašto je zamolio da mu se više ne šalju ponude za suradnjom.

Ovogodišnje Melodije Jadrana otvorit će upravo Misa Mediterana Tončija Huljića, a on ne krije koliko mu je to drago.

"Mislim da je lijepo da se s tim ova revija glazbe otvori, jer to pokazuje jednu širinu, da nije to samo pop festival. Uostalom, to nije niti festival, to je revija pjesme, ali evo može i jedan sakralni „Christian pop“ - šta kažu. Sljedeći dan je TBF pa onda većinom poznati izvođači", otkrio je.

Kakav je osjećaj pred ponovni nastup u svom gradu, kako teku pripreme?

"Teško i sve je to vrlo komplicirano. Samo tri dana prije toga je u Beču drugi orkestar, drugi tip koncerta. Ja bi trebao vježbati na klaviru, ali onda moraš na brzinu letiti na put, na neka druga snimanja… Dosta je hektično i naporno. Srećom, imam neki tim ljudi koji hendla sve, različite orkestre u Zadru, Beču, Crnoj Gori... Svaki put moraš napravit jednu ili dvije probe i truditi se da publici bude uvijek jednako dobro", pojasnio je Tonči.

Spomenulo je i njegov koncert "Mediteraneo“, u srcu Beča 19. lipnja, na prostoru gdje se inače ne održavaju koncerti.

"To je bio jedan instant uspjeh sa kvartetom Bond pa dvije godine poslije sa Maksimom Mrvicom, otvorija se cili svit, zemlje koje su prijateljske i nisu prijateljske. Sad polako to hendlamo, da održavamo ravnotežu između polova, al da svugdje malo ipak nastupaš. Ja sam sad, kao čovjek koji je napisao te pjesme, početnik. Ljudi znaju većinu tih pjesama, ali ne znaju da sam ih ja napisao. Sad je to jedan obrnuti proces, koji je vrlo neobičan. Nije baš ni normalno da se netko sa 60 godina sjeti, evo sad bi ja mogao nešto svirat. Meni je to sve normalno, sa 50 sam počeo nešto pjevat pa je to bilo smješno i meni i svima osim publici. Pjevam pjesme koje bi svima upropastile karijeru, a meni su je napravile. Sve skupa je vrlo čudno", zaključio je.

U Beču će biti i gostiju. Grašo, Hana, Jelena, Lorena?

"Oni su tu dio stalne postave. Grašo u funkciji supruga (smijeh), ide i malena Alba. Ona je već stvarno svjetski putnik, u pravom smislu riječi", otkrio je Tonči.

Na Melodijama će nastupit skoro svi njegovi izvođači, bilo je posla napisat sve te pjesme?

"Da i ne. Neke su bile već prije spremljene, ali ih nisam imao vremena realizirat. Jedino što je šteta je što će bit puno dobrih pjesama, u isto vrijeme. Nekad se desi da pjesma bude pojedena na prvi trenutak i onda oživi za deset ili dvadeset godina. To se sad Jeleni događa, da na jednu Instagram objavu rasprodaje arene. Bez reklame, bez ičega, samo Instagram objava. Baš se volim pohvalit njom, jer to nisu napravile samo pjesme nego i po zdravlje neučinkovit tempo koji ona ima i način na koji promišlja karijeru. Baš sam ponosan. Mislim da ni ona ni Grašo ne trebaju toliko radit više, nego baš elitno i takve im pjesme sada radimo", rekao je Tonči.

Kad pogledamo popis izvođača, možemo reći da imamo pravu reviju hrvatske glazbe na Melodijama?

"Mislim da je nešto takvo falilo i mislim da će biti dva puta godišnje. Moja je sugestija dva puta godišnje. Imate onu sezonu, kao u garderobi, kolekcija jesen – zima i kolekcija proljeće – ljeto. Imate CMC festival, imate ovo u Splitu – šta je, imate Melodije, sve u kratkom roku. Desit će se puno pjesama, a malo dobrih. To što je malo dobro, očekujem da je na Melodijama Jadrana", dodao je.

Odakle inspiracija za aktualni singl Žvaka s kojim ste pomakli granice?

"To je trebala biti ozbiljnija pjesma, ali desila mi se klasična greška. Obično kada pišem pjesme, napišem muziku pa se na nju lijepi tekst. Onda uđem u atmosferu i lupam neki tekst. Ovdje nikako nismo mogli naći zamjensku riječ, nikako. Trudili smo se dva mjeseca pa ostaviš pa ponovno… Onda smo jednostavno okrenuli sve na žvaku i pokušali oko žvake stvoriti dvoslojnu, troslojnu pjesmu, gdje je spot nadopunio s jednom potpuno stotom pričom i ispao je paket koji nije bio tako zamišljen", ispričao je.

Prije mjesec dana objavio je i instrumentalnu verziju Marije Magdalene s Doris Dragović. Pjesma je prvi dan pomela trending?

"To će ljudi koji dođu na Misu 23.06. čut, jer sam odlučio napraviti malu razliku. Misa je sakralni pop koncert, sastavljen od tri dijela i malo ćemo produžit koncert, s nekoliko obrada mojih pjesama. Morat ćemo pripremit orkestar, jer su potpuno novi ljudi osim okosnice od deset ljudi o kojoj sam govorio. Imamo jedan dan priprema i taj zbor treba biti spreman i za ove pjesme iz crossover programa", najavio je.

Zamolili ste ljude da vam ne šalju upite za nove suradnje, jer niste zainteresirani, ali inbox mu je sada zatrpan s instrumentalima.

"Ja sam stvarno zamolio da mi ne šalju, nije da me netko smara, nego stvarno nikad ne znaš hoće li te netko tužit. Svaki dan mi šalju tekstove, muziku, ovo, ono… Zato sam stavio ogradu – ne šaljite – brišem! Ne slušam, nisam zainteresiran za suradnju. Međutim, stavio sam samo na hrvatskom, nisam na engleskom pa mi u posljednje vrijeme iz cijelog svijeta šalju instrumentale koje ja sad izvodim. Drago mi je vidjeti da cijeli svijet funkcionira, šalju ti gudački kvarteti, kvinteti, orkestri iz Rusije, Ukrajine, Čečenije (smijeh). Ima i iz zapadnih zemalja, ali interesantno da tamo gdje je trenutno u svijetu žarište kaosa muzika živi. To ti daje neki polet da radiš dalje. Šta da radim, ako ne radim? Da budem biološki višak? Prema tome, morat ćete me još trpit dok priroda to dozvoli", poručio je Tonči.

Je li se ikad dogodilo da mu je bilo žao što neku pjesmu niste dali nekom drugom izvođaču?

"To se vrlo rijetko dešavalo, zato što ja uvijek pišem pjesmu za izvođača. Ali recimo pjesmu „Jedini“ nije osjetila Jasna Zlokić, nije se prepoznala u njoj pa sam je dao Doris. To se tako desi. Tako je bilo i za „Dva put san umra“. Bilo je napisano za Magazin i kako je Vjekoslava brzo ispalila „Dvaput san umra, umra za njom“, bilo je nemoguće to staviti u muški rod i tako je to", pojasnio je.

Nedavno je s Vjekoslavom proslavio 36. godišnjicu braka, to na estradi i nije čest slučaj, kako su uspjeli?

"Mi smo 43 godine u vezi. Uspjeli smo jer živimo i dišemo zajedno, imamo ista razmišljanja, isti filmovi nam se sviđaju. Ona ima čak veći nos od mene za hit. U prirodi joj je nos manji, ali je veći za pjesme. Nismo filozofirali, ja sam muž, ona je žena, sve funkcionira. Ona piše tekstove, ja pišem pjesme. Idem na turneju, ona je odgojila prekrasnu djecu", izjavio je Tonči.

S obzirom na glazbene gene koje ima, je li unučica već sada muzikalna?

"Ne bih htio uopće o tome govorit, po tom pitanju je neopisiva", priznao je Tonči.

Slušateljicu je zanimalo, kako se Tonči odijeva kada je kod kuće.

"Po kući sam u pidžami, primam ljude doma u pidžami i uopće me nije briga. Imam puno pidžama, a kako je bilo lipo vrime posljednjih dana, onda sam u mudantama", otkrio je.

Planovi za ljeto?

"Sve radno, a onda ću mjesec dana prekinut sve do Velike Gospe. Mislim da ću jedan koncert prebacit za sljedeću godinu, jako mi je žao što pulska Arena nije imala sluha napravit jedan iskorak od jadnih deset koncerata koliko naprave godišnje, a veronska ima tristo i nešto. Nisu odobrili termin za zajednički koncert mene i Sarah Brightman. To je velika šteta, jer to bi htjeli vidjet i stranci i domaći", smatra Tonči.

Poznati kantautor na kraju je naglasio kako je ostalo još malo ulaznica za Melodije Jadrana te pozvao slušatelje na reviju pjesme 23. lipnja u Galeriji Meštrović.

