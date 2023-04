Osvojio je regiju kada mu je bilo samo 11 godina, zamalo je pobijedio na Dori, a sada radi u fast foodu da bi preživio

Sjajne vokalne sposobnosti Marka Bošnjaka prepoznate su još dok je kao 11-godišnjak nastupao u glazbenom natjecanju Pinkove zvjezdice, njegov debitantski nastup na prošlogodišnjoj Dori izazvao je veliku pažnju, a sada je otkrio da radi u fast foodu kako bi mogao platiti režije.

Domaćinima Saši Lozaru i Marini Remenarić, devetnaestogodišnji Marko Bošnjak se pridružio tik pred uključenje uživo u emisiju Jutarnjeg showa. Teško se ujutro ustaje jer do kasno radi kao pomoćni radnik u jednom zagrebačkom fast foodu na Črnomercu - na blagajni i po potrebi pere podove, jer kako je rekao- treba zaraditi za život i režije.

Nedavno se iz Berlina, gdje studira na BIMM institutu smjer glazbeni biznis, doslovce preko noći odlučio vratiti u Zagreb.

"Probudio sam se jednu subotu i pomislio- zašto sam ja tu? Kupio sam kartu i u utorak sam već došao u Zagreb i rekao 'ajmo delati'. Impulzivno donosim odluke, tako sam isto donio odluku da odem živjeti u Njemačku. Nije to neka hrabrost, nama mladima je to normalno, treba slušati sebe i slijediti svoj put. Imam i ja crnih dana, ali nastojim biti dobro", kazao je Marko.

Njegov debitantski nastup na prošlogodišnjoj Dori izazvao je veliku pažnju te je proglašen najvećim iznenađenjem na domaćem izboru za pjesmu Eurovizije. S pjesmom "Moli za nas" završio je na visokom drugom mjestu, ali Marko je to doživio kao poraz.



"Nije to meni uopće lijepo sjelo što sam drugi. Na Doru sam krenuo bez očekivanja, ali onda kada sam vidio reakcije od ljudi i kada sam vidio da sam u 'trendingu' i na kladionicama, baš je bio taj neki moment, sve je super – to je to. I onda sam shvatio da to ne ide baš onako kako smo zamislili – vidio glasove žirija... u tom trenutku je valjda prestala moja vizija i apsolutno sam samo čekao da to pristojno odradim, da izađem van iz dvorane i da mogu onako plakati u miru... jer mi je baš trebalo da otplačem... jesam plakao sam i tulio, baš sam odtulio par sati dobro i onda sam se osjećao puno lakše", priznao je.

Ovogodišnje pobjednike Let 3 i pjesmu "Mama ŠČ" smatra kvalitetnima i očekuje ih u finalu, a on sam na Doru se planira vratiti tek kada bude siguran da ima pobjedničku pjesmu za Eurosong.

Do tada, njegova nova pjesma "Spokojan" otkako je izašla - ne napušta radijski eter. Na njoj je ponovno udružio snage sa svojim dugogodišnjim suradnicima Vlahom Arbulićem i Mihovilom Šoštarićem. Njegova životna priča u pjesmi je pretočena u tekst, a spot je sniman u okolici Rame i Ramskog jezera, što je za Marka posebno značajno jer je riječ o njegovom rodnom kraju i svakako će se naći na albumu koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana.



"Moji planovi su da budem sretan i ispunjen i da do kraja godine izdam album. Nadam se da ću na ljeto imati gaže, zovite me da nastupam da mogu dati otkaz u fast foodu i živjeti od glazbe!" poručio je Marko.



Svojim talentom Marko osvaja simpatije gdje god se pojavi. Ambicije ovog mladog glazbenika su velike i ne sumnjamo da će jednog dana puniti arene što si je i sam poželio.

