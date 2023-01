Marko Bošnjak predstavlja "Spokojan", pjesmu i spot koji ostavljaju bez daha!

Marko Bošnjak nakon prošlogodišnjeg nastupa na Dori s pjesmom "Moli za nas", privukao je pažnju i kritike publike.

Talentirani mladi pjevač Marko Bošnjak predstavlja pjesmu "Spokojan" čije riječi i spot - ostavljaju bez daha.

Pjesma "Spokojan" sadrži etno elemente u eskperimentalnom i modernom aranžmanu za koji su zaslužni Markovi dugogodišnji suradnici Vlaho Arbulić i Mihovil Šoštarić (Lockroom):

"Pjesma me na prvu osvojila i cijenim Vlahin pristup u kojem “sluša” moju životnu priču i pretače je u glazbu. Tekst je ozbiljnije naravi i prožet je raznim metaforama te se veselim vidjeti na koji će način svaki pojedinac interpretirati značenje pjesme za sebe.", rekao je Marko.

Raskošnu pjesmu prati jednako raskošan spot koji je sniman na lokacijama u okolici Rame i Ramskog jezera, što je za Marka posebno značajno jer je riječ o njegovom rodnom kraju:

"Oduvijek sam imao želju snimiti spot na Ramskom jezeru te kroz glazbu i umjetnički izričaj sa sobom trajno povezati i promovirati svoj rodni kraj. Smatram da ima ogroman potencijal, pogotovo za prekrasne filmske kadrove koji će dodatno podići pjesmu i dati joj novu dimenziju.

Snimljenim kadrovima sam i više nego zadovoljan, te sam iznimno ponosan na cijeli tim koji je odradio vrhunski posao.", otkrio je.

Ovaj, za Marka dosada najintimniji spot, režirala je Vedrana Vukojević koja je inspiraciju pronašla u bezvremenskom klasiku "Orkanski visovi" Emily Brontë: "Neposredno prije nego što sam dobila poziv od Vlahe za Markov spot sam završila s čitanjem "Orkanskih visova", spisateljice Emili Bronte, sad s velikom distancom vidim da su Marko i Anja na početku spota bili moja interpretacija djetinjstva Heathcliffa i Catharine, njihovog bijega u prirodu i ljubavi. Spot za pjesmu "Spokojan" je u svakom smislu poseban i za mene kao redateljicu značajan.

Tijekom trajanja priprema i samog snimanja se konstantno osjećala Markova ambivalentnost povodom snimanja na Ramskom jezeru, za njega je to bilo jako intenzivno i emotivno, značilo je povratak na mesto gdje je sve počelo i potpunu ogoljenost. Marko se herojski ponio i dokazao da i u ledenoj vodi zna pjeva. Zahvalna sam producentu Vlahu Arbuliću, Marku i cijeloj ekipi na potpunom povjerenju i slobodi, režija teško funkcionira bez toga, jer dolazi do blokade u kreativnosti i cjelokupnoj viziji.", ispričala je Vedrana.



Vedrana je dala sve od sebe da Markove emocije pretoči u u sliku, a kako ona sama kaže to je uspjela "zajedno s direktorom fotografije Dušanom Grubinom, kostimografkinjom Anom Nikačević, producenticom Anom Badurinom, kasnije smo ih uskladili u montaži s montažerom Stefanom Rokvićem i obojili s koloristom Nikolom Marinkovićem. Plesači Marija Lora Kolar i Filip Likić su svojom snagom i talentom uspokojili Marka, zajedno sa modelom Anjom Polić. Moram spomenuti i građane Prozora i Markovu obitelj koji su nas lijepo ugostili i puno nam pomogli prilikom obilaska i kasnije tijekom snimanja. Marko Bošnjak me inspirira i motivira, nadam se da ćemo još surađivati u budućnosti".

