Rade Šerbedžija o dolasku Brada Pitta i drugih svjetskih zvijezda na Brijune: "To je nešto užasno značajno, oni su čuli za..."

Sve je spremno za kazalište Ulysses na Brijunima, evo što je za Dnevnik Nove TV rekao Rade Šerbedžija.

Uoči 24. izdanja kazališta Ulysses atmosfera se zahuktava na prelijepim Brijunima. U kampu stvaralaštva, kreativnosti, tolerancije i ljubavi - kako ga organizatori nazivaju, i ove se godine stvaraju zanimljive predstave. Sve počinje 19. srpnja premijerom remek djela "Prosjačka opera".

"Ja sam sigurna da će biti iznenađenje. Prosjačka opera je kultno djelo Brechta i Weilla, i jedno od kultnih djela muzičkog teatra uopće..", rekla je za Dnevnik Nove TV Lenka Udovički.

"Brecht je po meni izrazito važan jer njegove rečenice i danas odzvanjaju izrazito jako. A rekla bih da je sukus cijelog ovog komada možda u rečenici odnosno u stihu dok se bogatstvo pravedno ne raspodijeli, proklet i nesretan svijet će biti cijeli", poručila je glumica Bojana Gregorić Vejzović.

"Bit će jako atraktivno za publiku jer ima stvarno puno pjevanja i plesanja. Velika je travestija, jedan je muškarac samo ovdje, a mi žene igramo muškarce", otkrila je glumica Barbara Nola.

S Brijuna se uživo u Dnevniku Nove TV javila Ana Vela, kojoj se pridružio Rade Šerbedžija.

"Nalazimo se na Malom Brijunu na probi Prosjačke opere, predstave koja otvara program ovdje na Brijunima. Moramo priznati da je ovo jedan od onih trenutaka kada smo sigurni da je nas posao najljepši na svijetu, jer se ove vrucine, ovdje u prirodi, puno lakše podnose. No vratimo se mi Ulyssesu i osnivaču festivala Radi Šerbedžiji, koji je moj gost", najavila je Vela, a Šerbedžija joj je za početak otkrio i postoji li još kutak na Brijunima koji ne poznaje nakon 24 godine.

"Sigurno ih ima. Kažu da je ovo bila tada najsuvremenija tvrđava u Europi, tu ima toliko hodnika, kažu i da ima jedan koji ide dolje kroz more, prema Fažani, nisam se još usudio ići njime, da provjerim", rekao je Rade, pa je objasnio i zašto je ove godine oldučio otvoriti program s s predstavom "Prosjačka opera".

"Brecht je jedan od najvećih dramskih pisaca na svijetu, njegova djela su senzacionalna, ova njegova 'Prosjačka opera' je zaista jedno od najbožanstvenijih Brechtovih dijela u svijetu. To je jedan ozbiljan tekst koji odgovara vremenu u kojem je Brecht živio, a kao što je govorio Brecht: 'zaista živimo u teškim vremenima', čini mi se da ovo naše vrijeme savršeno odgovara toj provokativnoj 'Prosjačkoj operi'. Tako da je to osnovni razlog zašto mi to kao iz umjetničkog našeg cilja stavljamo direktno pitanje pred svijet u kojem živimo i pred ljude sa kojim živimo", istaknuo je.

Neki ga smatraju kazalištem za elitu, a evo što bi njima Šerbedžija poručio i doživljava li i on Ulysses na taj način.

"O da, to je zaista elitno kazalište, jer dobivamo tako divnu, elitnu publiku, s kojom zajedno živimo 24 godine u našem siromaštvu", ironično je komentirao.

No, Šerbedžija je na Ulysses dovodio brojne svjetske zvijezde, od Angeline Jolie, Brada Pitta, Vanesse Radgrave... Čuje li se s njima, kakve su dojmove ponijeli odavde i možemo li očekivati neku svjetski poznatu zvijezdu i ove godine?

"Ja ih nisam dovodio, oni su dolazili sami, jer su čuli za te predstave, dolazili su gledat. I Annette Bening je po nekoliko puta, nekoliko godina dolazila ovdje, isto tako mnogi moji prijatelji, Ralph Fiennes i drugi. Finnes je došao ovdje s kraljem Richardom III., s Almeida teatrom, koji su imali ovdje predstavu nekoliko dana poslije premijere londonske. Dakle to je nešto užasno nama značajno, važno, da smo postavili ovo mjesto na europsku kartu umjetnosti. Nadam se da će u životu koji je pred nama i koji dolazi, kad se malo otresemo od svih ovih problema, ekonomskih, u kojima sad nažalost živimo tako kako jeste, da će biti vremena da se, ne samo ovo naše kazalište, pravednije dotira i prepozna, nego uopće kazalište i umjetnost u našoj zemlji. To nas jedino može zapravo spasiti", zaključio je Šerbedžija.

Publika će na Brijunima imati priliku sve od 19. srpnja do 31. kolovoza uživati u spoju predivnog ambijenta i umjetnosti, što je uvijek dobitna kombinacija.

