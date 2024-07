Ivana Knoll na Ultri nadmašila golišava izdanja s tribina, pogledajte kako se dotjerala za nastup!

Ivana Knoll nastupa na prvoj večeri 10. Ultra Europe festivala u Splitu, a za tu je prigodu pripremila izazovan outfit.

Iako je javnosti najpoznatija kao strastvena navijačica naših Vatrenih, Ivana Knoll je i DJ-ica te je jedna od izvođača na prvoj večeri 10. Ultra Europe festivala u Splitu.

A za svoj debitantski nastup na Ultri pripremila je izdanje u kojem zasigurno neće proći neopaženo na Parku mladeži, unatoč očekivanom broju od oko 150 tisuća posjetitelja.

Ivana je za ovu prigodu odabrala pripijeni kombinezon koji otkriva više nego što pokriva, jer je većim dijelom proziran. Izdanjem se pohvalila i na Instagramu, gdje su je pratitelji obasuli komplimentima i poželjeli joj sreću na nastupu.

"Jako sam uzbuđena. Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema glazbi se davno rodila, još dok sam bila u srednjoj školi. Tada sam govorila svojima da želim biti DJ i napustiti fakultet. U to vrijeme je to bila nemoguća misija. Sada kada sam ostvarila u životu sve što sam htjela, od fakulteta koji sam magistrirala, otvorila svoj bikini brend, postala najpraćeniji influencer u Hrvatskoj, onda sam rekla da mi treba nešto novo, jer me prestalo ispunjavati. Tada sam rekla, idem u moju najveću ljubav, a to je DJ-iranje", kazala je Knoll po dolasku na Park mladeži za Dalmatinski portal.

Ivana po rasporedu nastupa u 22 sata, a najavila je i da je pripremila komercijalni repertoar.

