Talentirana Splićanka odnijela pobjedu u srpskom showu! Domaću publiku osvojila je na Dori, kad je imala samo 17 godina

Splićanka Đana Smajo pobjednica je srpskog IDJ Showa.

Pobjednica druge sezone popularnog srpskog IDJ showa je 20-godinja Splićanka Đana Smajo.

Od dvanaest finalista i finalistkinja, publika je obarala nju, dok je drugo mjesto zauzela Barbara Popović, a treće Toma Milovanović.

Đana se nakon proglašenja u suzama zahvalila svima koji su je podržavali, a zaplakala je i njezina mentorica Nataša Bekvalac.

Oglasila se i na svojem profilu na Instagramu.

"Mama, uspjela sam. Hvala svima do neba, volim vas. Čekam da mi se malo slegnu dojmovi, ne mogu vjerovat da se ovo desilo", napisala je, a u komentarima je dobila brojne čestitke.

Đana je u finalu pjevala pjesmu "Ljubav", koju je izbacila prije dva tjedan i već na YouTubeu ima više od 1,1 milijuna pregleda, a kako je zvučala, poslušajte u nastavku.

Pobjednicu je publika odabrala putem lajkova, sherova i praćenjem na društvenim mrežama, piše Nova.rs.

Gledatelje IDJ showa ranije je osvojila moćnom izvedbom hit-dueta Matije Cveka i Eni Jurišić "Trebaš li me", za koju je dobila i pohvale od samih Matije i Eni.

"Čestitali su mi na nastupu, Eni mi je čak ostavila komentar ispod objave, da joj se jako svidjela moja izvedba, tako da mi je to definitivno puno značilo. Osim nje, najveću podršku mi daje Albina koja mi je dugogodišnja prijateljica bez koje se možda ovaj show ne bi ni desio jer ne bi možda dobila dovoljno samopouzdanja da krenem", ispričala je Đana u In Magazinu, a tom je prilikom otkrila i koji joj glazbeni stilovi najbolje odgovaraju.

"Mislim da se ja najbolje snalazim pop žanru. Ja volim malo eksperimentirati s nekim novim zvukom, pa čak i te neke primjese etna volim, samo što još nisam ispitala sve svoje granice, jako sam voljna eksperimentirati i ambiciozna sam za rad", kazala Đana.

A iako je voljna eksperimentirati, folk melos od nje ipak nećete čuti. Barem zasad.

"Pa mislim čak da toga od mene neće baš biti, zato što mislim da nemam to nešto u glasu što me čini takvom pjevačicom, što čini druge takvim pjevačima, nažalost. Kad čujem nekoga da tako pjeva, budem jako impresionirana, ali, nažalost, taj melos nemam, tako da mislim da od mene to nećemo čuti", poručila je.

Đana je domaću publiku oduševila na Dori 2020. godine kad je s pjesmom "One" zauzela visoko sedmo mjesto, a tada joj je bilo smo 17 godina.

Njezin glazbeni put krenuo je još dok je bila malena djevojčica, a prvi nastup imala je sa samo 9 godina.

"To vam je bilo u mome selu ja sam vam tu guštala, imala sam 9 godina. Ja sam bila mala i nisam znala je li znam pjevat ali ispalo je da znam i onda sam tu osvojila čak prvu nagradu", ispričala je ranije u IN Magazinu.

Đanina velika podrška je pjevačica Albina, koja joj je bliska prijateljica i s kojom je ove godine snimila i duet "Žar".

