Moćna izvedba velikog hita Matije Cveka, ovu mladu Splićanku lansirala je među zvijezde!

Iako joj nije prvi put da se natječe u nekom glazbenom Talent showu, Đana Smajo ovog je puta, na nagovor prijateljice Albine, otišla i izvan granica Lijepe naše, slijedeći svoje snove. Moćna izvedba velikog hita Matije Cveka, Đanu je lansirala u zvijezde, a ondje se, kaže, namjerava i zadržati.

Dobro zapamtite njezino ime jer Đana Smajo za ovu je izvedbu dobila pohvale i od samih Matije Cveka i Eni Jurišić, a oni koji prate regionalno poznat IDJ Show već sad joj prognoziraju velik uspjeh.

"Čestitali su mi na nastupu, Eni mi je čak ostavila komentar ispod objave, da joj se jako svidjela moja izvedba, tako da mi je to definitivno puno značilo. Osim nje, najveću podršku mi daje Albina koja mi je dugogodišnja prijateljica bez koje se možda ovaj show ne bi ni desio jer ne bi možda dobila dovoljno samopouzdanja da krenem", priznala je Đana.

Iako je, priznaje, u početku bila malo skeptična, rizik se isplatio, pa tako Đana ne samo da je dogurala do prvih 12 mjesta, već i najbolje kotira među kolegama.

"Mislim da se ja najbolje snalazim pop žanru. Ja volim malo eksperimentirati s nekim novim zvukom, pa čak i te neke primjese etna volim, samo što još nisam ispitala sve svoje granice, jako sam voljna eksperimentirati i ambiciozna sam za rad", kaže Đana.

Pa iako je voljna eksperimentirati, folk melos od nje ipak nećete čuti. Barem zasad.

"Pa mislim čak da toga od mene neće baš biti, zato što mislim da nemam to nešto u glasu što me čini takvom pjevačicom, što čini druge takvim pjevačima, nažalost. Kad čujem nekoga da tako pjeva, budem jako impresionirana, ali, nažalost, taj melos nemam, tako da mislim da od mene to nećemo čuti", zaključila je Đana.

Izuzetno je ponosna na svoj odnos s mentoricom Natašom Bekvalac, koja joj, kaže, istodobno pristupa profesionalno, ali i brižno poput poput majke, pa time definitivno opovrgava onu da je žena ženi vuk.

"Definitivno negira to da je žena ženi vuk, pogotovo zato što kod nje se baš vidi da je jako jedna zadovoljna žena, uspješna žena, ostvarena. Vidi se da je i majka jer to isto prenosi i na nas, na svoje kandidate, jako je zaštitnički nastrojena. Ima taj neki gard - moji su moji i ne da na svoje i baš sam neki dan tome svjedočila, kad sam imala komplikacija s outfitom. Proziralo se, nije mi bilo ugodno i osjećala sam se nelagodno na sceni i ona je to u zadnjoj sekundi riješila, zvala ljude da mi donesu novi outfit i stvarno joj ne mogu biti zahvalnija, podsjeća me dosta i na moju mamu", priznala je Đana.

A kad ju je spomenula, nedostaje li joj mama?

"Uf, jako mi mama nedostaje. Jako sam osjetljiva na tu temu generalno jer sam prevezana za mamu oduvijek, od djetinjstva", priznala je.

Stoga joj je najdraži kompliment došao upravo od njezinih najmilijih.

"Rekli su mi baš da se preko televizije osjeti moja sreća i to mi je predrago, to je možda najljepši kompliment koji sam dobila", pohvalila se Đana.

Jer najčešće joj, prije nego što izađe pod svjetla reflektora, glavom prolaze ovakva pitanja.

"Kako ću izgledati na sceni, hoće li mi ispasti stomačić, jel mi kosa raščupana, jel mi se šminka razmazala, pa ne znam, jel mi pukao sad tu glas, jel mi suho grlo. Jer ja sam tremaroš i koliko god meni ljudi kažu da se to ne vidi i da ja to iznesem, staloženo i mirno, ja sam veliki paničar zato što sam, uz to, i veliki perfekcionist, pa ajme meni ako falim jedan ton, to nije dobr. Znači, ne, haha!", zaključila je Đana sa smiješkom.

