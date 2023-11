Prije samo mjesec dana objavljeno je da se rastaje, a već je uhvaćena u strastvenom klinču s najpoželjnijim neženjom

Prije samo mjesec dana otkrilo se da se Sophie Turner i Joe Jonas razvode, a ona je već sad uhvaćena u ljubavnom klinču s drugim.

Sophie Turner uhvaćena je dok se ljubila s najpoželjnijim britanskim neženjom Peregrineom Pearsonom u Parizu, samo mjesec dana otkako je njezin bivši suprug Joe Jonas podnio zahtjev za razvod.

Na fotografiji koju je objavio The Sun, Sophie ljubi Peregrinea koji je nedavno okončao vezu s unukom kralja Charlesa. Peregrine je, inače, nasljednik 4. vikonta Cowdraya i njegovo se obiteljsko bogatstvo procjenjuje na 224 milijuna funti. Također, razišao se od manekenke i princeze Grčke i Danske Marije-Olympije u rujnu.

Prema pisanju The Suna, jedan je promatrač ispričao: "Stigli su zajedno na mjesto preuzimanja vozača izvan kolodvora. Činilo se kao da su oboje stigli Eurostarom iz Londona. Stajali su tamo nekoliko minuta, čavrljali i puno se smijali. On je zatim skinuo šešir i nagnuo se kako bi je poljubio. Nakon poljupca su se razišli".

