Glumica iz hit-serije u prvom službenom izlasku s djevojkom nakon priznanja da voli žene, prije manje od godinu dana razvela se od drugog muža!

Glumica Sophia Bush i bivša nogometašica Ashlyn Harris prvi put su se pojavile u javnosti kao par.

Zvijezda serije "One Tree Hill", glumica Sophia Bush, nakon razvoda od drugog supruga priznala je da voli žene, a sada se prvi put pojavila u javnosti sa svojom djevojkom, bivšom nogometašicom Ashlyn Harris.

Par je zajedno bio na svečanoj večeri u Washingtonu, koju je organizirala Bijela kuća. Obje su za ovu prigodu odabrale elegantna crna izdanja, a po dolasku su zagrljene pozirale na crvenom tepihu te su pred fotografima izmjenjivale i nježnosti.

Fotografije pogledajte u galeriji.

Prije nego što su postale par, Sophia i Ashlyn godinama su bile prijateljice, a šuškanja o njihovoj vezi, kao i o svojoj seksualnosti glumica je potvrdila ovaj tjedan u eseju za magazin Glamour, u kojem je istaknula i kako je sada konačno prodisala.

"Ne mogu vam ni objasniti koliko me to izjedalo. Kao da sam godinama nosila prsluk s utezima. Mislim da će to najbolje shvatiti ljudi koji se oporavljaju od trauma. Napokon osjećam svoje noge i stopala. Plakala bih i smijala se u isto vrijeme. Osjećam kao da mi je ovo prvi rođendan", napisala je, a iskreno je progovorila i o braku s bivšim suprugom.

"Sjećam se trenutka kada mi je suprug čestitao godišnjicu braka na Instagramu. Kada sam vidjela tu objavu, potpuno sam problijedjela. Prijatelji i obožavatelji tada su mi neprestano pisali da izgledam sretno međutim nisam osjećala ništa. Cijeli dan sam imala osjećaj da svi čekaju moju objavu punu ljubavi i zahvalnosti. Sjela sam, odabrala sliku, i napisala lijepu priču o ljubavi i sreći i stišala unutarnji glas koji mi je govorio suprotno. Objavila sam fotografiju, otišla u kupaonicu i povratila", prisjetila se.

Sophia je u kolovozu 2023. podnijela zahtjev za razvod od Granta Hughesa i to nakon samo 13 mjeseci braka, a Ashlyn se prošle godine razvela od supruge Ali Krieger s kojom je sveukupno provela 17 godina, od čega četiri u braku. S bivšom suprugom posvojila je i dvoje djece, sina Oceana Maevea i kćer Sloane Phillip.

Sophia iza sebe ima i brak s kolegom iz "One Tree Hilla", Chadom Michaelom Murrayem koji je potrajao svega pet mjeseci, a razveli su se 2006.

