Zvijezda hit-serije razvela se prije dva mjeseca od muža, a sada već ljubi i to dobro poznatu sportašicu?

Sophia Bush je prema pisanju stranih medija u ljubavnoj vezi s Ashlyn Harris.

Američka glumica Sophia Bush navodno uživa u novoj romansi, nakon što se iznenada razvela prije dva mjeseca od Granta Hughesa i to sa zvijezdom ženskog nogometa Ashlyn Harris.

41-godišnja zvijezda serije "One Tree Hill" šokirala je obožavatelje kada je 4. kolovoza podnijela zahtjev za razvod od drugog muža nakon samo 13 mjeseci braka. A slična je priča i njezine nove partnerice, koja se također nedavno rastala od supruge Ali Krieger s kojom je u braku provela četiri, i prije toga 13 godina u vezi. Sportašice i sada već bivše supružnice dijele 2-godišnju kćer Sloane Phillips Krieger-Harris i 1-godišnjeg sina Oceana Maevea Kriegera-Harrisa, kojeg su posvojili 2021., odnosno 2022. godine.

A prema pisanju TMZ-a Sophia i Ashlyn sad su i službeno potvrdile da se vole i da su vezi. Poznaju se već neko vrijeme i djelovale su poprilično opušteno kada su u lipnju govorile na istoj feminističkoj tribini tijekom Međunarodnog festivala kreativnosti Cannes Lions u Francuskoj.

Viđene su kako uživaju u flertu i smiju se na pozornici, a Sophia je u jednom trenutku ispružila ruku da dotakne Ashlyn dok su razgovarale o utjecaju koji duboka, kreativna partnerstva mogu imati na izazove društvenih sustava i narativa, a izjavile su si i ljubav.

"Nakon što su bile prijateljice godinama i trčale u istim društvenim krugovima, Sophia i Ashlyn izašle su na svoju prvu večeru prije nekoliko tjedana. Iako je to nova informacija za javnost, razvod Ashlyn i Ali je počeo prije nekoliko mjeseci, a od ljeta žive odvojeno. Sve se nedavno odigralo i oboje započinju nova poglavlja", izjavio je njima blizak izvor za magazin People.

U videu i fotografijama koje su se pojavile ovih dana, vidi se kako se dame druže s grupom prijatelja dok su gledali Megan Rapinoe kako igra svoju posljednju domaću utakmicu regularne sezone u Seattleu, a na kojima su izrazito bliske i prisne.

Upućeni izvor otkrio je da su od prijatelja već dobile nadimak 'Bushlyn' među grupom prijatelja i da se nogometna zvijezda ušuljala u Beacon Theatre, gdje su zajedno gledale nastup popularne komičarke Chelsea Handler.

"Ashlyn se ušuljala u kazalište noseći masku kako bi se pridružila Stacy, Cat i Sophiji. Nije bilo jasno da su na dvostrukom spoju dok se Stacy nije preselila kako bi Ashlyn mogla sjediti pokraj Sophije. Tek kad su se svjetla prigušila, Ashlyn je odlučila skinuti masku", ispričao je izvor.

Vijest o Sophijinoj iznenađujućoj romansi s nogometašicom došla je nakon njezina šokantnog razvoda, za koji je zahtjev podnijela 4. kolovoza.

"Sophia i Grant bili su prijatelji 10 godina i zbližili su se tijekom COVID-a, točnije povezala ih je ljubav prema društveno korisnom radu", rekao je tada izvor blizak paru za People.

Bio je to Sophijin drugi brak, nakon što se razvela i od kolege iz "One Tree Hilla", Chada Michaela Murraya 2006. godine i to nakon samo pet mjeseci.

