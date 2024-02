Sonja Kovač otkrila koliko je dugo pokušavala ostati trudna: "Sada samo želim uživati i reći kako niste sami!"

Sonja Kovač odgovorila je na pitanje svoje pratiteljice na Instagramu koliko je dugo pokušala ostati trudna i otkrila kako joj nije bilo baš jednostavno.

Naša uspješna influencerica Sonja Kovač uživa u iščekivanju svog prvog djeteta koje čeka sa svojim zaručnikom Goranom Mandićem, no sudeći prema njezinoj priči koju je objavila na Instagramu put do toga nije bio lak.

Sonji je netko od brojnih pratitelja postavio pitanje koliko dugo su pokušavali dobiti bebu i zamolili ju za informaciju za one koji to pokušavaju već neko vrijeme.

"Oko dvije-tri godine. Jakoooooo duga priča, ali trenutno samo želim uživati u trudnoći. Ono što vam želim reći je kako - niste sami! Jako puno parova i to sve više mladih ima problema sa začećem. Puno stvari utječe na to: od hrane koju jedemo, nedovoljnog kretanja, nekih medicinskih stanja, pada kvalitete spolnih stanica, korona je također puno doprinjela smanjenju kvalitete muških i ženskih spolnih stanica itd. Ako nešto dovoljno želite u životu i istinski vjerujete u to, to će vam se i ostvariti, samo morate biti ustrajni! Ovo vrijedi za svaki segment života! Jako puno žena doživi spontani pobačaj u ranim tjednima ili mjesecima makar ljudi ne pričaju o tome, niste jedine i ne događa se samo vama. Također, ne znači kako više nećete uspjeti ostati trudni i imati zdravu trudnoću: iza kiše uvijek dolazi sunce, a između se pojavi duga i vaša rainbow baby. Ako vam ne ide neko vrijeme, potražite pomoć MPO stručnjaka, IVF nije bauk! Kad ti kažu pokušaj se opustiti i otpustiti, koliko god bilo iritantno u tom trenutku i teško za shvatiti, kasnije zapravo ispadne istina", napisala je između ostalog Sonja.

Pogledaji ovo Celebrity Trudna Sonja Kovač zatražila je pomoć od svojih pratiteljica: ''Imate li kakve preporuke, što se smije, gdje ići?''

Pritom je svoje pratitelje u anketi pitala koliko dugi oni pokušavaju ostvariti trudnoću.

"Ispod vam prilažem rezultate kada sam vas pitala i, kao što vidite, doslovno je 50/50 do pola godine i od pola godine do preko tri godine", napisala je Sonja koje je nedavno otkrila da čekaju djevojčicu i to preslatkim videom koji je objavila na profilu na Instagramu.

Pogledaji ovo Celebrity Sonja Kovač pokazala trbuščić nakon vijesti o prvoj trudnoći, bila je to tajna koju su ona i zaručnik slatko čuvali!

Sonja se prvotno proslavila kao glumica u seriji "Zauvijek susjedi", a otkako se ostvarila kao influencerica, živi život kao iz bajke. Putuje svijetom, pozivaju je na prestižne modne događaje, dizajneri joj poklanjaju odjeću, a vodeći svjetski brendovi kozmetike obasipaju je poklonima, a uskoro će dobiti i pojačanje s kojim će sigurno još više uživati i veseliti se.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Nekad i sad Pamtimo je kao atraktivnu Sedmu od Devet, a evo kako ova lijepa glumica izgleda 23 godine nakon kultne serije!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Dotjerani Bloom zasjenio je mamu Maju na njezinu nastupu, pogledajte i kako ju je doveo do pozornice!