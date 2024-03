Sin legendarnog Andree Bocellija stiže u Hrvatsku, nasljednika talijanskog slavuja imat će prilike slušati publika s Kvarnera

Matteo Bocelli nastupit će 2. srpnja na opatijskoj Ljetnoj pozornici, a ulaznice za ovaj ekskluzivni koncert možete kupiti od 27. ožujka u sustavu Eventim.hr

Nakon što je prošle godine objavio, od publike s nestrpljenjem očekivani svoj diskografski prvijenac, Matteo Bocelli, vrsni pjevač i skladatelj, krenuo je na veliku turneju po SAD-u i Europi tijekom koje će posjetiti i Hrvatsku, s ekskluzivnim nastupom 2. srpnja 2024. godine na Ljetnoj pozornici u Opatiji!



''Iznimna nam je čast što se uspješna suradnja s Festivalom Opatija nastavlja i što će Matteo Bocelli ovo ljeto ekskluzivno nastupiti upravo na Ljetnoj pozornici u Opatiji. Raduje nas što će domaća publika, ali i posjetitelji u Opatiji, imati priliku uživati u zaista sjajnom koncertu'', izjavio je Alen Ključe, direktor Star produkcije.



Odrastajući uz svog poznatog oca, nije čudno da je Matteo Bocelli bio okružen zvucima klasične glazbe, ali i hitovima velikana kao što su Frank Sinatra i Whitney Houston te se od ranog djetinjstva glazbeno obrazovao, pohađajući pjevanje i klavir na prestižnom Glazbenom konzervatoriju u Lucci.



''Posebno mi je drago što imamo priliku, kao nacionalnu ekskluzivu, na Ljetnoj pozornici u Opatiji, 2. srpnja 2024. godine, organizirati i predstaviti našoj publici aktualnu svjetsku zvijezdu Mattea Bocellija! Izniman talent koji oduševljava širom svijeta sada po prvi put u Hrvatskoj, i to u divnoj Opatiji. Pozivam sve neka dođu na Ljetnu pozornicu i s nama uživaju u ovoj nezaboravnoj glazbenoj večeri'', naveo je Ernie Gigante Dešković, ravnatelj Festivala Opatija.



Kao pjevač prvi put je privukao pozornost skladbom ''Fall On Me'', duetom koji je snimio sa svojim slavnim ocem za njegov album ''Si''. Ipak, slušatelji su morali pričekati još nekoliko godina prije nego što je perspektivni pjevač započeo s vlastitom glazbenom karijerom. Tek 2020. objavio je svoj prvi singl, prekrasnu ljubavnu pjesmu ''Solo'', koja spaja elemente klasične arije s pop melodijom i pop izričajem i odmah privukao veliku pažnju svojim talentom. Nakon tri godine Matteo Bocelli, u ljeto 2023., konačno objavljuje svoj solo album „Matteo“, iza kojeg je uslijedio cijeli niz izuzetno uspješnih koncerata po Sjedinjenim Državama, Europi i Australiji s kojima je Matteo Bocelli prerastao u pravu aktualnu glazbenu zvijezdu.



Svojim ugodnim i osebujnim vokalom spaja mnoge različite žanrove, krećući se s lakoćom od klasične glazbe preko ugodnog talijanskog baršunastog popa, do izvedbi poznatih svjetskih hitova. Možda je upravo ta lakoća izvođenja koju slušatelji prepoznaju razlog vrlo tople i neposredne interakcije s publikom te je svaki njegov koncert obilježen laskavim epitetom „izuzetne glazbene večeri za pamćenje“.

Ulaznice za ovaj ekskluzivni koncert možete kupiti od 27. ožujka od 10:00 sati u sustavu Eventim.hr.

Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli u braku s prvom suprugom Enricom Bocelli dobio je dvojicu sinova, Mattea i Amosa. O njima se rijetko pisalo, a evo tko su oni i kako izgledaju.

Mlađi brat Matteo ima 26 godina, a vrlo rano počeo je pokazivati želju da krene očevim stopama.

Osim glazbe, Matteo je zainteresiran i za glumu te je 2022. godine glumio u Disneyjevom filmu ''Three Thousand Years Of Longing'', a sudeći po njegovim objavama na društvenim mrežama bavi se i modelingom.

